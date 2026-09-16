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美國首次證實為太空軍配備武器 華通、亞光躍幕後大贏家

經濟日報／ 記者朱子呈籃珮禎／台北報導
低軌衛星示意圖。美聯社
低軌衛星示意圖。美聯社

美國首次證實為太空軍配備武器，在太空軌道上擁有軍事能力，加上各國軍用衛星加速朝小型化與星系化部署，推升高階軍規PCB需求，在軌武器部署與星間通訊更是帶動太空微光學與感測元件商機，華通（2313）、亞光（3019）成為全球太空軍競賽的幕後兩大贏家。

華通是全球低軌衛星板龍頭，深耕衛星板市場逾十年，董事長江培琨表示，該公司幾乎參與各主要衛星業者的新產品開發，目前衛星板產出已居全球第一，高階HDI及mSAP製程是主要競爭優勢。

隨全球衛星寬頻用戶突破千萬，加上衛星直連手機、太空算力及軌道資料中心等應用發酵，新一代衛星為提高資料傳輸速度及運算能力，對PCB線路密度、材料與可靠度要求大幅提升，有利華通擴大單顆衛星的產品價值。

華通看好太空板長線成長空間，若各國太空軍加快布建小型星系，既有量產規模與技術地位將是爭取增量訂單的重要基礎，公司也持續強化高頻高速材料應用，確保在軌運作的高穩定度與抗干擾能力。

光學感測與雷射技術方面，太空作戰高度仰賴星間雷射通訊（OISL）與精密測距感測器。亞光長期在雷射測距儀、光學瞄準器與雷射光達深耕已久，具備成熟的光電發射與接收整合量產能力。

業界分析，太空雷射通訊與目標辨識需仰賴準直鏡校準光束與高精度鏡頭導引。亞光不僅具備非球面模造玻璃與光學鍍膜核心實力，更已將技術延伸至準直鏡與超透鏡（Metalens）等微光學領域，可滿足太空通訊光路傳輸與酬載輕量化需求。

華通 亞光 衛星

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