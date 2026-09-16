聯發科：Token經濟擴大…三個支撐

聯發科（2454）總經理暨營運長陳冠州昨（15）日表示，詞元（Token）經濟持續擴大，有三大因素支撐，包括連線入口多元化、混合計算提供更多的AI工廠產能算力，以及使用者族群擴大。

陳冠州指出，目前預估2030年整個Token經濟可達5,000億美元。未來將會看到百花齊放的世界，如PC、手機等入口終端會越來越多元化，將加速Token經濟的大量成長。

混合計算方面，過往只有雲端集中式AI工廠可產生Token，但以後會有更多終端或端側的產品可提供分散式算力，也變身為AI工廠，加入產生Token的行列。

第三是在Token經濟中，現在大部分使用者都是企業級使用者，願意為生產力提升付錢，但可預見接下來一般消費者也會變成代理式AI的使用者。