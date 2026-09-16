NAND漲不停 群聯、威剛受惠

記憶體漲不夠，蘋果傳要加價購。日本儲存型快閃記憶體（NAND Flash）大廠鎧俠近期喊出「記憶體價格漲夠了！」，卻未能撼動市場，蘋果傳仍接受三星調漲明年首季記憶體價格，條件較現階段大漲三至四成，為報價趨勢定錨。

業界看好，三星持續調漲記憶體價格並獲蘋果埋單，意味記憶體供不應求態勢延續，群聯（8299）、威剛（3260）、創見（2451）、十銓（4967）等台廠將受惠，可憑藉貨源掌握與既有庫存成本優勢，延續營運動能。

大陸媒體《界面新聞》引述產業鏈消息指出，蘋果已接受三星2027年第1季報價，其中，DRAM接近每Gb 2美元，NAND Flash接近每Gb 0.33美元，比現在報價大漲三至四成。

記憶體報價節節上揚，鎧俠執行長太田裕雄擔憂恐因而傷害AI投資，日前表態已要求業務團隊避免對資料中心客戶大幅加價，甚至喊出「記憶體價格漲夠了！」，震撼市場。

不過，從三星最新報價傳聞及台廠觀察來看，記憶體市場供應仍緊，原廠漲價動作並未就此打住。

群聯執行長潘健成看好，AI將創造TB等級的龐大內容，儲存需求同步擴張，但NAND新廠從投資到產能開出，可能長達四年，供給難以快速追上，預期明年短缺程度可能比今年嚴重。