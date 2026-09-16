美國「太空軍」首度證實部署武器 穩懋、昇達科、萊德光電、耀登等迎商機

川普政府為提高美國太空軍事能量，所打造的「太空軍」將大進化。美國太空軍證實，已在太空部署武器，是美方首次證實在太空軌道上擁有軍事能力。其中，台鏈業者可望因助拳而得利。

隨川普打造的「太空軍」武器上膛，引爆新一波太空新商機，台積電（2330）、穩懋（3105）、昇達科（3491）、萊德光電（7717）、耀登（3138）等台灣半導體、網通相關廠商都將受惠。

業界分析，太空軍的武器不是一般軍事上的槍砲、彈藥、飛機，而是鎖定反通訊類電子戰（CCS）、上下行鏈路訊號干擾、電磁偵蒐、雷射與高功率微波技術導致衛星感測器損壞等非動能武器，動能武器未來可能朝向殺手衛星或者是反衛星飛彈等方向發展。

太空軍的武器技術都需要晶片與網通業支援，尤其當中牽涉到國防與軍事敏感機密，紅色供應鏈不可能有機會搶進，台灣在半導體與網通業能量豐沛，成為美方釋單首選。

美國正極力打造非紅供應鏈與國防彈性，美國各大軍工巨頭正加速將台灣納入其供應鏈。

法人看好，台灣半導體、微波、通訊等廠商包含台積電、穩懋、昇達科、萊德光電、耀登等可望搶進商機。

台積電透過美國亞利桑那州廠（Fab 21）及實體隔離的安全晶片生產線，為美國軍規／太空級晶片提供不可或缺的代工。

穩懋是化合物半導體晶圓代工龍頭，氮化鎵（GaN）更廣泛應用於軍用高功率雷達與衛星通訊發射模組，都是打造太空武器的關鍵。

昇達科將通訊元件延伸至航太與國防應用，看好國防工業需求涵蓋通訊、導航、監測，甚至無人飛行器等，均推升各式高頻天線、波導與精密結構模組需求。

耀登布局衛星、無人機等空中通訊，並將導入具備軍用偵測、戰術中繼及高空通訊平台產品。

美國太空軍於聲明中指出，美國擁有在軌太空控制武器，保衛聯合部隊免受敵對對手威脅；且太空控制涵蓋爭奪並控制太空域所需的任務領域，採用動能和非動能手段影響對手能力，這些能力可用於進攻和防禦目的。

美國太空軍觀察，中國將發展和運用太空及反太空能力作為軍事現代化戰略的一部分；俄羅斯則將太空視為作戰域，並認為太空優勢將是未來衝突中的決定性因素。

業界分析，近十年世界強權國家的太空競賽，從掌握衛星、火箭，進入太空武力布局，美國、中國大陸、俄羅斯、英國、日本等，均設置類似太空軍的組織。隨著技術進步，太空產業除衛星支援軍事通訊需求，更成為關鍵軍力的一環。