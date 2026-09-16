聽新聞
0:00 / 0:00

美國「太空軍」首度證實部署武器 穩懋、昇達科、萊德光電、耀登等迎商機

經濟日報／ 記者鐘惠玲籃珮禎黃晶琳／台北報導
川普政府為提高美國太空軍事能量，所打造的「太空軍」將大進化。圖為美國太空軍人員。路透
川普政府為提高美國太空軍事能量，所打造的「太空軍」將大進化。圖為美國太空軍人員。路透

川普政府為提高美國太空軍事能量，所打造的「太空軍」將大進化。美國太空軍證實，已在太空部署武器，是美方首次證實在太空軌道上擁有軍事能力。其中，台鏈業者可望因助拳而得利。

隨川普打造的「太空軍」武器上膛，引爆新一波太空新商機，台積電（2330）、穩懋（3105）、昇達科（3491）、萊德光電（7717）、耀登（3138）等台灣半導體、網通相關廠商都將受惠。

業界分析，太空軍的武器不是一般軍事上的槍砲、彈藥、飛機，而是鎖定反通訊類電子戰（CCS）、上下行鏈路訊號干擾、電磁偵蒐、雷射與高功率微波技術導致衛星感測器損壞等非動能武器，動能武器未來可能朝向殺手衛星或者是反衛星飛彈等方向發展。

太空軍的武器技術都需要晶片與網通業支援，尤其當中牽涉到國防與軍事敏感機密，紅色供應鏈不可能有機會搶進，台灣在半導體與網通業能量豐沛，成為美方釋單首選。

美國正極力打造非紅供應鏈與國防彈性，美國各大軍工巨頭正加速將台灣納入其供應鏈。

法人看好，台灣半導體、微波、通訊等廠商包含台積電、穩懋、昇達科、萊德光電、耀登等可望搶進商機。

台積電透過美國亞利桑那州廠（Fab 21）及實體隔離的安全晶片生產線，為美國軍規／太空級晶片提供不可或缺的代工。

穩懋是化合物半導體晶圓代工龍頭，氮化鎵（GaN）更廣泛應用於軍用高功率雷達與衛星通訊發射模組，都是打造太空武器的關鍵。

昇達科將通訊元件延伸至航太與國防應用，看好國防工業需求涵蓋通訊、導航、監測，甚至無人飛行器等，均推升各式高頻天線、波導與精密結構模組需求。

耀登布局衛星、無人機等空中通訊，並將導入具備軍用偵測、戰術中繼及高空通訊平台產品。

美國太空軍於聲明中指出，美國擁有在軌太空控制武器，保衛聯合部隊免受敵對對手威脅；且太空控制涵蓋爭奪並控制太空域所需的任務領域，採用動能和非動能手段影響對手能力，這些能力可用於進攻和防禦目的。

美國太空軍觀察，中國將發展和運用太空及反太空能力作為軍事現代化戰略的一部分；俄羅斯則將太空視為作戰域，並認為太空優勢將是未來衝突中的決定性因素。

業界分析，近十年世界強權國家的太空競賽，從掌握衛星、火箭，進入太空武力布局，美國、中國大陸、俄羅斯、英國、日本等，均設置類似太空軍的組織。隨著技術進步，太空產業除衛星支援軍事通訊需求，更成為關鍵軍力的一環。

太空 美國 川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美軍首度承認在太空部署武器！專家曝光可能用途 恐促中俄跟進

太陽能供應鏈 熱力四射

AI資料中心上太空 德新創助美建10萬顆衛星算力網

阿聯鉅資押注太空AI 建造全球最大衛星基礎設施

相關新聞

聯發科兩款旗艦晶片亮相 主打AI與效能更進化

聯發科昨（15）日宣布，推出最新以台積電2奈米製程打造的進階版旗艦手機晶片「天璣9600 Pro」，以及採用台積電3奈米製程生產的標準版旗艦手機晶片「天璣9600M」，主打AI與效能更進化，首批搭載這兩款晶片的智慧手機將於近期上市。

Meta在台推訂閱服務

Meta昨（15）日宣布，在台推出訂閱服務「Meta One」，涵蓋個人、AI進階、創作者與商家方案，首波支援IG、臉書、WhatsApp與Meta AI逾50項功能。在台灣，單一產品方案月費49元起、個人組合方案199元起（網頁版159元起）、商家與創作者方案459元起（網頁版369元起）。

彭博：DRAM恐缺到2030年 法人看好南亞科、華邦電後市看旺

全球DRAM供應吃緊情勢恐比市場預期更久。彭博資訊最新分析指出，只要全球雲端大咖持續加碼AI基建，DRAM供需緊俏格局至少延續至2027年，甚至拉長到2029年至2030年。

NAND漲不停 群聯、威剛受惠

記憶體漲不夠，蘋果傳要加價購。日本儲存型快閃記憶體（NAND Flash）大廠鎧俠近期喊出「記憶體價格漲夠了！」，卻未能撼動市場，蘋果傳仍接受三星調漲明年首季記憶體價格，條件較現階段大漲三至四成，為報價趨勢定錨。

聯發科：Token經濟擴大…三個支撐

聯發科總經理暨營運長陳冠州昨（15）日表示，詞元（Token）經濟持續擴大，有三大因素支撐，包括連線入口多元化、混合計算提供更多的AI工廠產能算力，以及使用者族群擴大。

聯發科兩款旗艦晶片亮相 日月光、京元電、矽格接單熱

聯發科昨（15）日一口氣推出兩款旗艦級5G手機晶片，不僅帶動主力晶片代工廠台積電先進製程訂單持續熱轉，法人看好，日月光投控、京元電、矽格等聯發科後段封測協力廠，也將順勢搭上高階手機晶片升級列車，接單看旺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。