TrendAI 研究呼籲：重新思考公開網路實體資料風險

全球資安解決方案廠商趨勢科技旗下全球企業AI資安TrendAI最新研究報告「重新思考外部攻擊面：管理日益增加的公開網路實體資料風險」指出，中國大陸廠商運用開源情報正在大規模收集並利用公開可取得的商業資料加以整合，包括飛行追蹤器、船舶信標、無線電信號、氣象站及監控攝影鏡頭等數據，以進行情報蒐集。這項發現突顯了「開放網路物理遙測」為一個全新且無機構負責的安全風險類別的威脅。

2026年2月，兩家中國大陸廠商靖安科技（Jing'an Technology）與覓熵科技（MizarVision）以完全合法取得的公開數據，包括開放式航班追蹤資料、船舶信標（beacon）和無線電信號等，重建了美國對伊朗的打擊行動（即Operation Epic Fury「史詩之怒」）前的局勢發展。TrendAI研究人員隨即調查了這類大規模數據融合技術如何運作，發現疑似與中國大陸相關的中繼箱（Operational Relay Box ，ORB）網路。這些網路疑似持續且自動化地連接至暴露於公開網路上的軟體定義無線電（software-defined radios， SDRs）、氣象站、AIS船舶追蹤系統及攝影機等設備。

研究報告指出，「開放式網路實體遙測」（open cyber-physical telemetry）是一個安全風險類別，但目前缺乏明確的機構所有權或責任歸屬。

TrendAI威脅研究副總裁Tom Kellermann表示，現在甚至不再需要突破網路防線即可蒐集有關組織甚至國家的有價值情報，包括飛機航班動態、航運、無線電信號、攝影機和其他看似無害的公開資訊，如今都可以大規模收集並透過AI融合分析，描繪出一幅極為詳盡的真實世界活動樣貌。資安產業必須開始以與保護防火牆內部資產同等的重視程度，看待組織在公開環境中所暴露與產生的資訊。

TrendAI提出對此類風險相關的應對建議，首先應將遙測資料（telemetry）視為「對外發出的訊號」，而非單純的紀錄。 感測器所讀取的資料，如果未經驗證即可被公開或發布，就是存在安全性問題。組織應在既有IT資產清冊之外，另外建立一份開放遙測暴露清冊（open-telemetry exposure register）。

第二是稽核相關資產所產生的「對外訊號」，而不只是組織自身的主要資產。供應商、承包商、隨行人員、電力採購的監管揭露資訊，以及商業衛星／影像服務針對特定場址提供影像的頻率，都可能成為暴露來源，即使這些並非組織直接擁有或管理的資產。

第三是監控組織營運或所依賴的遙測端點是否遭到ORB式的大規模爬取。如果組織公開提供開放訊號資料，應持續監控來自住宅IP的資料存取，是否出現大規模資料爬取活動的情況，並可建立相應的行為特徵（signatures）來辨識此類活動。

第四是將OSINT融合（OSINT-fusion）服務商視為網路威脅情報（CTI）的一個類別。對於被認定可能面臨此類遙測監控風險的組織（包括企業與公部門），應建立一份與對手方關係密切的司法管轄區營運的商業情報融合服務商觀察名單（watchlist）。同時監控其公開發布的資訊，並將其自行揭露的活動納入組織的策略風險管理機制。以靖安科技為例，其追蹤對象所呈現的53天時間軸，對被追蹤的組織而言，其實就是一項可以自行取得並運用的CTI情報來源。