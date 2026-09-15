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聯發科發布首款2奈米旗艦5G Agentic AI晶片－天璣9600 Pro

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科技資深副總經理徐敬全（中）展示最新天璣9600 Pro旗艦晶片，強調是天璣系列有史以來最強大的旗艦AI行動晶片，以全面革新的AI原生架構重塑旗艦的定義。記者簡永祥／攝影
聯發科技資深副總經理徐敬全（中）展示最新天璣9600 Pro旗艦晶片，強調是天璣系列有史以來最強大的旗艦AI行動晶片，以全面革新的AI原生架構重塑旗艦的定義。記者簡永祥／攝影

聯發科（2454）今（15日）發布天璣9600系列旗艦5G Agentic AI晶片－天璣9600 Pro及天璣9600 M，首批採用聯發科技天璣9600 Pro與天璣9600M晶片的智慧型手機將於近期上市。

天璣9600 Pro匯集天璣旗艦行動晶片超性能、超能效優勢，並擁有為Agentic AI體驗打造的AI技術及持續推動體驗進化的豐富生態系，將2奈米製程、全大核架構、AI原生架構等前瞻技術轉化成使用者有感的卓越能力，實現多元情境下的旗艦體驗。

聯發科技總經理暨營運長陳冠州表示，聯發科技正全力擁抱AI時代，與產業攜手完成一場華麗的蛻變。聯發科技憑藉從邊緣到雲端的多元成長引擎，將技術和生態資源整合成堅實的驅動力，以持續推動Agentic AI時代的高速發展。全新天璣也於今日乘勢登場，以全面進化的Agentic AI體驗，開啟智慧裝置端的AI新紀元。

聯發科技資深副總經理徐敬全表示，天璣9600 Pro作為天璣系列有史以來最強大的旗艦AI行動晶片，以全面革新的AI原生架構重塑旗艦的定義，不僅達成性能與能效雙重躍升，更融合天璣代代突破的先進技術，為全球使用者打造卓越的Agentic AI新體驗。天璣9600M則為普及化旗艦體驗而生，讓更多使用者都能享有高階流暢與AI賦能的優異體驗，並豐富旗艦細分市場的多元布局。

天璣9600 Pro採用全新的AI原生架構設計，藉由先進的台積電2奈米製程輔以與台積電設計技術協同優化（Design-Technology Co-Optimization，DTCO），造就突破性的性能與能效，並賦能Agentic AI手機新體驗。

天璣9600 Pro以全新2+3+3全大核CPU架構打造，含2個主頻高達4.55GHz的C2-Ultra超大核、3個主頻為4.35GHz的C2-Pro大核及3個主頻為3.1GHz的C2-Pro大核，擁有更高容量的34.5MB快取記憶體架構（L2+L3+SLC），並率先支援更高速的LPDDR6記憶體與UFS5快閃記憶體。天璣9600 Pro的單核性能較上一代提升17%、多核性能提升15%，多核功耗相較於上一代峰值性能則節省61%。

天璣9600 Pro專屬的的天璣智算融合架構，透過全新的CPU與NPU深度協作，構建強大的AI運算基礎。此外，該晶片還升級天璣調度引擎，藉由軟硬體協作精準調度算力、電源與快閃記憶體資源，助力手機廠商打造快速、省電、多應用程式維持背景運作（keepalive）的系統與AI體驗。

聯發科長期深耕AI領域，致力推動AI應用創新，透過技術革新與生態夥伴合作，持續重構與拓展Agentic AI手機能力的邊界。天璣9600 Pro整合天璣雙NPU架構與Agentic AI引擎，具備強大的主動式感知與執行能力，同時兼顧系統級AI隱私安全。

全新第二代超能效NPU融合低功耗感測器中樞架構，功耗較上一代大幅節省40%，實現AI Agents低功耗情境感知能力，隨時提供主動服務。第10代超性能NPU 1090為時下與未來的複雜裝置端AI應用需求所打造，大語言模型Prefill性能較上一代大幅提升51%，每瓦生成Token數提升55%。天璣9600 Pro的新一代生成式AI引擎3.0，INT4運算能力提升2倍，並支援新的混合注意力（Hybrid Attention，HAT）運算與大模型壓縮技術，同時可支援高達30B的混合專家模型（Mixture of Experts，MoE）於裝置端運作，為創新應用提供強勁算力。此外，天璣9600 Pro還提供Agentic AI引擎3.0，以偕同廣泛生態系夥伴打造新奇、實用的Agentic AI新體驗。

天璣9600 Pro搭載旗艦G2-Ultra NX GPU，其峰值性能較上一代提升27%，功耗較上一代峰值性能下節省24%、光線追蹤性能提升18%。該晶片採用全新的天璣神經網路渲染架構，結合GPU與AI處理器的強大算力，助力行動遊戲畫質實現跨越式突破，讓玩家暢享高解析度驚豔畫質。

此外，天璣9600 Pro還支援185fps遊戲，打造電競級滿格流暢表現，讓玩家在瞬息萬變的對戰中快人一步，穩操勝券。除上述之外，天璣星速引擎遊戲技術之中亦包括第三代光線追蹤引擎、天璣OMM光線追蹤硬體加速技術、天璣倍幀技術4.0，並率先提供Ray Tracing Pipeline技術。天璣9600 Pro憑藉強悍冷勁的軟硬體技術以及與廣泛的遊戲生態夥伴合作優化，為玩家帶來暢快且沉浸式的感官享受，將主機級遊戲體驗推向新高度。

天璣9600系列旗艦5G Agentic AI晶片－天璣9600 Pro，是聯發科首批採用台積電2奈米製程的手機晶片。天璣9600M晶片仍採用台積電3奈米製程。搭載兩款晶片的智慧型手機將於近期上市。記者簡永祥／攝影
天璣9600系列旗艦5G Agentic AI晶片－天璣9600 Pro，是聯發科首批採用台積電2奈米製程的手機晶片。天璣9600M晶片仍採用台積電3奈米製程。搭載兩款晶片的智慧型手機將於近期上市。記者簡永祥／攝影

聯發科 奈米 晶片 天璣

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