快訊

外資賣超626億元…賣超這檔記憶體最多 買超第一名是金融股

台大校長拋「台灣沒台積電會怎樣？」 台積電共同營運長妙回

闖十八羅漢洞炸毀塑像 拍片炫耀「大將軍戰死了」警逮2男送辦

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 應用、供應鏈重組商機來了 仲量聯行黃郁琪：七類資產價值浮現

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
仲量聯行投資部資深副總經理黃郁琪(左三)表示，隨著AI應用普及與供應鏈重組，未來亞太市場的投資布局將加速聚焦於數據中心、工業不動產、優質辦公室及收益型住宅；而台灣投資人則關注科技、基礎建設、銀髮住宅等資產投資價值浮現。右五為仲量聯行董事總經理侯文信。記者陳美玲／攝影
仲量聯行投資部資深副總經理黃郁琪(左三)表示，隨著AI應用普及與供應鏈重組，未來亞太市場的投資布局將加速聚焦於數據中心、工業不動產、優質辦公室及收益型住宅；而台灣投資人則關注科技、基礎建設、銀髮住宅等資產投資價值浮現。右五為仲量聯行董事總經理侯文信。記者陳美玲／攝影

仲量聯行投資部資深副總經理黃郁琪表示，2026年全球投資環境面臨高度不確定性，地緣政治風險升溫推高能源及運輸成本，並可能重新帶來通膨壓力，使利率政策走向更難預測。

在此環境下，黃郁琪指出，資本市場中的機構投資人更加重視具備實體價值、低淘汰率的 HALO（Hard Assets, Low Obsolescence）資產，以及能提供穩定、可預測現金流的投資標的。

黃郁琪分析，相較其他資產類別，亞太區商用不動產過去十年呈現相對較低的波動度，平均年化報酬率約5.6%，展現其在投資組合中的穩健配置價值。2026年第2季交易額較過去四年平均高出35%，其中工業不動產交易額年增48%，成為成長最快的資產類別之一。

黃郁琪進一步指出，隨著AI應用普及與供應鏈重組，未來亞太市場的投資布局將加速聚焦於數據中心、工業不動產、優質辦公室及收益型住宅；而台灣投資人則關注科技、基礎建設、銀髮住宅等資產投資價值浮現。

長期而言，黃郁琪認為，接下來能夠將產業成長動能有效轉化為穩定現金流的優質資產，將是投資人最青睞的標的。

供應鏈 黃郁 資產

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

告別60／40股債配置！高通膨高赤字時代來臨 投信示警：避開長天期美債與熱門AI

美國10年期公債殖利率直逼5% 恐讓市場撤資「這類型」股票

NASDAQ ETF怎麼選？009800「12元級」低門檻布局美國科技股 一次掌握AI龍頭

分割話題帶旺NASDAQ ETF 「這檔」不必等就能輕鬆入手

相關新聞

瞄準「第二座護國神山」 桃園航空城闢載板專區 張善政：最快明年動工

AI浪潮推升高階載板需求，桃園市長張善政今在市政會議宣布，市府將在航空城產三第一期打造「載板專區」，初期規畫40公頃，未來可擴大至近100公頃，預計明年下半年進場整地；行政院也表態支持，將由經濟部水利署協調自來水、再生水及淡化水，解決產業用水需求。

貿聯董座梁華哲：輝達 VR 開始出貨 今年營運再戰新高

貿聯-KY（3665）董事長梁華哲15日表示，輝達（NVIDIA）新一代架構Vera Ribin平台，即800 VDC的大電流產品開始出貨，該公司在高電壓領域非常領先，案子也非常多，隨著Interplex Datacom的併購案在下半年完成，將帶動產能、產品與技術三方面大躍進。第3季將優於第2季，全年營運再戰新高。

輝達帶旺北士科！「遠雄明玥」已揭露135筆 最高單價達126萬元

輝達（NVIDIA）進駐帶動北士科房市旺，遠雄（5522）布局北士科有成，旗下新案「遠雄明玥」逆勢創佳績，據實價登錄，已揭露達135筆，成為今年台北市成交最亮眼建案之一，最高每坪成交單價達126.76萬元。遠雄表示，該案目前已售近八成，將陸續揭露，目標今年完銷。

葉俊顯：台積電等大廠訂單滿到明年 今年GDP成長率上看12%

AI產業近期雜音浮現，加上中東戰事推升國際油價，為台灣經濟前景增添變數。不過，國發會主委葉俊顯表示，目前從台積電（2330）及國內伺服器大廠接單來看，訂單能見度至少看到明年，今年經濟成長目標「應該早就已經達成」；若後續出口持續暢旺，今年經濟成長率有機會逐步向12%靠近。

機器人不只拚技術！ 勤業眾信點出Physical AI落地三大關鍵

Physical AI正從技術展示走進製造現場，企業評估重點也從「技術做不做得到」，轉向導入後能否真正創造效益。勤業眾信15日於台中舉辦「Physical AI新賽局：落地應用下的企業轉型與產業機會」研討會指出，台灣擁有完整製造業與零組件供應鏈，下一步關鍵是如何把硬體優勢延伸至系統整合與實際應用，並找到值得投資的落地場景。

金寶法說會／儲存客戶交易模式改變 積極接觸新品帶動營收成長

金寶（2312）今日舉辦法說會，並指出第2季營收成長有部分來自於材料漲價，與去年相比，儲存設備客戶考量稅務影響，交易方式從buy and sell改成了客供，導致營收下滑，與材料漲價部分互相抵銷後，第2季營收年成長率仍達到5.4%左右。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。