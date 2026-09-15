AI 應用、供應鏈重組商機來了 仲量聯行黃郁琪：七類資產價值浮現

仲量聯行投資部資深副總經理黃郁琪表示，2026年全球投資環境面臨高度不確定性，地緣政治風險升溫推高能源及運輸成本，並可能重新帶來通膨壓力，使利率政策走向更難預測。

在此環境下，黃郁琪指出，資本市場中的機構投資人更加重視具備實體價值、低淘汰率的 HALO（Hard Assets, Low Obsolescence）資產，以及能提供穩定、可預測現金流的投資標的。

黃郁琪分析，相較其他資產類別，亞太區商用不動產過去十年呈現相對較低的波動度，平均年化報酬率約5.6%，展現其在投資組合中的穩健配置價值。2026年第2季交易額較過去四年平均高出35%，其中工業不動產交易額年增48%，成為成長最快的資產類別之一。

黃郁琪進一步指出，隨著AI應用普及與供應鏈重組，未來亞太市場的投資布局將加速聚焦於數據中心、工業不動產、優質辦公室及收益型住宅；而台灣投資人則關注科技、基礎建設、銀髮住宅等資產投資價值浮現。

長期而言，黃郁琪認為，接下來能夠將產業成長動能有效轉化為穩定現金流的優質資產，將是投資人最青睞的標的。