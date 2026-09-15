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HTC VIVE Arts再攜巴黎奧賽美術館 沉浸式VR重現自由女神像誕生旅程

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）15日宣布，旗下致力推動科技與藝術融合的 VIVE Arts，攜手巴黎奧賽美術館（Musée d’Orsay）、GEDEON Experiences及BackLight共同製作沉浸式虛擬實境體驗《自由之像：巴托爾迪的夢，從巴黎到紐約》（A Statue for Liberty. Bartholdi’s Dream, from Paris to New York），自2026年9月15日至2027年1月31日於巴黎奧賽美術館展出。

這也是VIVE Arts繼2023年共同製作奧賽美術館首部VR體驗《梵谷的調色盤》（La Palette de Van Gogh）後，第二度與奧賽美術館展開沉浸式內容合作。適逢2026年美國獨立250周年，及自由女神像揭幕140周年，此次合作以自由女神像的誕生為主題，透過展覽與沉浸式體驗，帶領觀眾從巴黎一路走向紐約，親身見證這座世界知名雕像從構想到落成，最終成為自由象徵的非凡旅程。

《自由之像：巴托爾迪的夢，從巴黎到紐約》自2026年9月15日至2027年1月31日於巴黎奧賽美術館Amont Gallery展出，提供法文、英文、西班牙文及中文版本。

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