鈺祥法說會／先進製程擴建與CaaS訂閱制發酵！ 看旺未來五年營運成長

受惠於晶圓代工龍頭客戶先進製程新廠持續擴建，以及先進封裝與記憶體大廠對高階過濾方案的強勁需求，鈺祥（7909）樂觀看待2026下半年高階一次性濾網與高毛利再生型濾網持續出貨，帶動產能利用率提升與產品組合優化，營收與獲利將顯著優於上半年，並呈現「節節高升」走勢。

全球先進製程微污染防治（AMC）濾網龍頭鈺祥15日舉行法人說明會。鈺祥展望中長期營運，鈺祥緊扣大客戶2奈米及埃米世代擴產腳步，深化「潔淨空氣訂閱制（CaaS）」並加速拓展液體過濾第二成長曲線，設定中長期再生型濾網營收占比突破50%目標，搭配穩健的50%至70%高配息率與季配息政策，全力為股東創造長遠的投資價值。

鈺祥表示，晶圓大客戶先進製程新廠建置與裝機陸續啟動，已成為驅動一次性與再生型濾網成長的強勁引擎。隨著高階一次性濾網出貨量逐月跳增，公司同步推動業界首創的「再生濾網租賃制」，推升再生型濾網於既有廠區及2奈米以下新建廠區的滲透率，精準對接半導體產業永續減碳與零廢棄需求。一次性與再生型兩大產品線精準銜接晶圓廠全生命周期、相輔相成，搭配年底再生型濾網營收占比穩站雙位數以上，可望驅動毛利率於2026年底邁向歷史新高，奠定公司長期獲利持續成長的堅實基礎。

為響應半導體客戶對淨零碳排與供應鏈減廢的嚴苛要求，鈺祥低碳再生型濾網已成為先進製程守護良率的必備防衛型耗材。透過首創「潔淨空氣訂閱制（CaaS, Clean Air as a Service）」，成功將傳統單次耗材銷售轉化為高黏著度與高毛利的經常性服務收入，並深度導入AI演算法與智慧排產，以30天滾動式需求預測實現「零庫存交付」，精準協助客戶降低40%持有成本（TCO）並自動生成 ESG減碳數據。同時，鈺祥積極布局液體過濾「第二成長曲線」，於9月SEMICON Taiwan展出高階液體過濾產品，將防護版圖從氣態全面延伸至液態，隨客戶驗證與各製程節點需求升級逐步推進，挹注新一波成長動能。

展望未來五年，鈺祥經營層對營運前景維持高度樂觀。將緊隨客戶全球擴廠腳步，深化在地化服務與海外營運布局，中長期以再生型濾網營收占比超越50% 為目標，持續驅動產品組合優化與毛利率擴張。在營收與獲利規模顯著擴大、締造充沛自由現金流的同時，鈺祥承諾維持穩健的50–70%高配息率及季配息政策，持續與全體股東共享企業長期成長的紅利。