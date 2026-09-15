緯穎德州新廠正式開幕 二廠將於明年第2季投入量產

AI伺服器ODM大廠緯穎（6669）德州先進製造基地舉行開幕典禮，為全球製造布局再添重要據點。該基地位於美國德州艾爾帕索地區索科羅市（Socorro, El Paso，Texas），將進一步深化北美在地製造與交付能力，並串聯緯穎橫跨亞洲、美洲與歐洲的製造資源，強化全球供應鏈的彈性與韌性，支援客戶對AI與雲端基礎設施快速成長的需求。

本次典禮邀請當地州、郡、市政府官員、駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳，以及 Amazon 與 Microsoft 等全球主要雲端服務供應商（CSP）代表出席，共同見證緯穎拓展美國製造版圖的重要里程碑。

緯穎德州廠不僅回應日益增長的AI與雲端服務需求，也為公司全球製造策略開啟新篇章。

緯穎於德州廠導入最先進的伺服器製造及機櫃整合技術，具備氣冷與液冷機櫃完整的生產與測試能力。同時推進製造與物流自動化，確保生產效率及穩定性。這不僅貼近客戶對在地生產與高品質的期待，也強化緯穎全球供應鏈的彈性與韌性。

緯穎於德州廠投入超過16億美元，其中第一棟廠房面積約39.3萬平方英尺，自2025年啟動建廠，2025年底即開始出貨，現已進入量產，展現快速建立美國製造與交付的執行力；第二棟廠房面積約47.6萬平方英尺，預計於2027年第2季開始投入生產。整體園區規劃涵蓋既有建物及未來擴建廠房，長期總建築面積預計超過170萬平方英尺。

緯穎董事長暨策略長洪麗寗表示，「德州廠的啟用是緯穎全球製造版圖的重要延伸，更是我們深化供應鏈韌性的關鍵布局。這裡將提供先進伺服器機櫃的生產製造能量，成為緯穎在美國AI與雲端基礎設施的重要據點。我們將持續攜手全球夥伴，敏捷的回應快速增長的市場需求，共同迎接AI基礎建設的下一階段成長」。

Amazon Annapurna Labs副總經理Tyler Doornenbal表示：「這座新廠是Amazon與緯穎卓越合作關係的重要成果。我們期待這座新廠為德州索科羅帶來更強大的的能力，並持續與緯穎攜手打造下一世代AI基礎設施的未來。」