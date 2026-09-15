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先進製程值不值得投入？ 米玉傑：關鍵是合理成本創造足夠價值

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

台積電（2330）共同營運長米玉傑15日在聯合報75周年系列活動「跨世代共問 AI時代共答」論壇表示，台積電判斷一項先進製程是否值得投入，關鍵不只在技術能否實現，而是能否在合理成本內創造足夠價值；一旦確認值得投入，團隊就會全力把技術做出來。

米玉傑指出，過去半導體製程大致沿著摩爾定律推進，但發展至7奈米以後，已不再完全遵循既有路徑。雖然技術演進仍有脈絡可循，但走到產業最尖端，無論製程或生產都沒有確定答案，也沒有人可以照抄。

因此，判斷技術方向最重要的仍是「用功」。決策者必須追根究柢，不輕易放過細節，看得比別人深、比別人遠，才有機會在資訊不完整時做出較好的判斷。

台積電不會只由一個人決定技術方向，而是透過團隊討論，檢視技術難度、成本及最終價值。米玉傑表示，個人的見解難免受限，多人交換不同觀點後，答案往往會逐漸浮現。

他認為，研發最不好的選擇往往是不做決定。走在技術最前端，不可能確保每項判斷都正確，但許多問題只有真正投入後才會出現；若等到所有資訊完整才行動，可能已經失去發展時機。

台積電的做法是先做判斷、向前推進，再密切觀察執行結果。發現原有方向不對，便立即修正。米玉傑表示，研發的樂趣正是在未知中找到方向，有時也只有真正往前走，才會知道選擇的道路是不是答案。

先進製程

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