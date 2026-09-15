金寶多項新事業齊發 帶動未來成長動能延續

金寶（2312）指出，公司近幾年積極發展的短中長期規劃，如與SEEQC合作研發的量子電腦系統、衛星通訊的地面設備，以及與集團內部合作的電源產品，都將會是金寶接下來重要的成長動能。

金寶表示，公司表示在今年上半年，已經開發出第一代單機量子位元控制系統，主要是針對脈衝波的生成或接收的部分，預計第4季將會展開軟硬體的驗證。同時公司正進行樣品機的建置，並將其連接到超低溫系統進行測試，完成所有的規格的驗證。公司預計 2027 下半年，將從單機擴展到系統櫃以及整機的架構，跟整個量子電腦進行結合。

再來是電源的部分，金寶與關係企業康舒合作開發充電樁，目前第一代產品已進入量產，並即將跨入到第二代，預計會在第4季量產，明年將會展開更多合作，包含 AC/DC 等不同種類充電樁的合作跟發展。此外，傳統伺服器和企業等級的電源設備，以及通訊電源模組，目標在第4季進入量產階段，AI伺服器電源則會進行試產。

最後是曾經暫停的低軌衛星業務，公司下半年重啟了一個計畫。將會參與台亞衛星跟韓國企業的合作案，並從原先低軌的架構調整為多軌，以低、中、高軌間的轉換做為基礎架構，啟動專案。