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台灣大總經理林之晨：虛擬資產滲透率僅5% 台灣已站在變革的交叉點

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）總經理暨富昇數位董事長林之晨表示，台灣目前虛擬資產滲透率僅約5%，但外貿、金融與人才條件已逐步到位，現在正是關鍵時刻，應從「數位資產儲備」、「DeFi應用」走向「金融基礎設施上鏈」，目標在2030年讓台灣成為數位金融樞紐。

台灣年度以太坊開發者大會「ETHTaipei 2026」邁入第四屆，14日首度安排Institution Day，聚焦機構級錢包與託管、真實世界資產（RWA）代幣化、穩定幣風險管理及金融機構應用。

林之晨受邀以「台灣的Crypto Adoption願景：Crypto Island Taiwan」為題發表演講，指出虛擬資產正從投資工具走向數位金融基礎設施，台灣已站在這波變革的交叉點。

林之晨表示，台灣目前虛擬資產滲透率僅約5%，但外貿、金融與人才條件已逐步到位，包括2025年出口總額創歷年新高、10家業者完成VASP合規登記、世界人才排名全球第17。

林之晨建議，Crypto Island Taiwan應從「數位資產儲備」、「DeFi應用」走向「金融基礎設施上鏈」，目標在2030年讓台灣成為數位金融樞紐。台灣大今年已將TWEX全面開放全民使用，並透過Liminal切入法人市場，從一般用戶與企業兩端推進Web3服務。

在一般用戶端，台灣大表示，TWEX不限台灣大用戶，民眾可分別透過台灣大哥大App或富邦證券AI PRO App參與，並享有定期定額免手續費優惠。台灣大以服務千萬用戶累積的品牌信任與資安營運能力為基礎，提供合規、簡化的使用流程，降低一般用戶接觸虛擬資產的門檻，讓更多原本對交易安全有所顧慮的族群，也能更安心參與數位資產市場。

法人市場則由Liminal延伸台灣大Web3布局。台灣大表示，已取得新加坡機構級虛擬資產錢包基礎設施平台Liminal台灣總代理權，對應金融機構與企業在資產保管、權限控管與合規稽核上的需求，協助企業客戶在符合監理要求的前提下導入區塊鏈金融服務。

全球金融資產上鏈正加速推進。穩定幣交易額已達7.6兆美元，BlackRock推出代幣化基金、J.P. Morgan以存款代幣完成清算，SWIFT啟動共享區塊鏈帳本試辦、國際清算銀行推動Project Agorá，金融機構正把區塊鏈導入既有金融基礎設施。Internet、Blockchain與AI的進一步整合，也將帶動Finance 2.0發展，並延伸至跨境支付、供應鏈金融、資產代幣化及AI代理支付等應用，讓區塊鏈從交易工具走向日常金融服務的底層基礎設施。

台灣大 總經理 林之晨

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