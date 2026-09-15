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8月台灣對外投資623億美元、年增98% 台積電占500億美元
經濟部投審司15日指出，截至今年8月底止，我國核准對外投資金額458件、623.8億美元，年增98.37%，主要是因台積電（2330）分別以300億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.、以200億美元增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION；另，南亞科技（2408）以美金10億元增資英屬維京群島商NANYA TECHNOLOGY INTERNATIONAL, LTD.、光寶科技（2301）以美9.1億美元增資美國。
在僑外投資方面，經濟部統計指出，今年1-8月核准僑外投資件數為1,578件，投資金額計161.8億美元，較上年同期增加90.93%，主要核准新加坡商Micron Semiconductor Asia Pte. Ltd. 以貨幣債權合計約74.4億美元增資台灣美光記憶體；丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S，約以美金12.4億美元貸款投資沃旭西北大彰化控股及荷蘭商MIT HAI LONG WIND POWER B.V.約以10.5億美元增資玉山能源。
至於陸資來台投資，投審司指出，今年前八月投資金額計833.7萬美元較上年減少91.79%。
今年1-8月經濟部核准對中國大陸投資件數為161件，核准投資金額計美金6.6億美元，較上年同期減少21.68%。
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