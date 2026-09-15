快訊

張俊傑跨縣市逃亡！竹聯幫要角也遭通緝 司機落網不排除再聲押

金鐘61／周渝民才入圍視帝！宣布唱進台北大巨蛋 吳建豪現場嗨翻

嘉義68歲男遭刀刺死 41歲兒涉重嫌被逮捕：沒有記憶

聽新聞
0:00 / 0:00

8月台灣對外投資623億美元、年增98% 台積電占500億美元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部投審司15日指出，截至今年8月底止，我國核准對外投資金額458件、623.8億美元，年增98.37%，主要是因台積電（2330）分別以300億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.、以200億美元增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION；另，南亞科技（2408）以美金10億元增資英屬維京群島商NANYA TECHNOLOGY INTERNATIONAL, LTD.、光寶科技（2301）以美9.1億美元增資美國。

在僑外投資方面，經濟部統計指出，今年1-8月核准僑外投資件數為1,578件，投資金額計161.8億美元，較上年同期增加90.93%，主要核准新加坡商Micron Semiconductor Asia Pte. Ltd. 以貨幣債權合計約74.4億美元增資台灣美光記憶體；丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S，約以美金12.4億美元貸款投資沃旭西北大彰化控股及荷蘭商MIT HAI LONG WIND POWER B.V.約以10.5億美元增資玉山能源。

至於陸資來台投資，投審司指出，今年前八月投資金額計833.7萬美元較上年減少91.79%。

今年1-8月經濟部核准對中國大陸投資件數為161件，核准投資金額計美金6.6億美元，較上年同期減少21.68%。

經濟部 台積電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

8月出口五大市場 全面擴張

國泰台大團隊上修今年GDP成長率至11.6% 估央行9月利率按兵不動

南韓3500億美元對美投資卡關！川普傳不耐煩…網酸喊「反觀台灣」

國泰金獲利／前八月賺近千億元 加計賣股貢獻近2074億元創新高

相關新聞

瞄準「第二座護國神山」 桃園航空城闢載板專區 張善政：最快明年動工

AI浪潮推升高階載板需求，桃園市長張善政今在市政會議宣布，市府將在航空城產三第一期打造「載板專區」，初期規畫40公頃，未來可擴大至近100公頃，預計明年下半年進場整地；行政院也表態支持，將由經濟部水利署協調自來水、再生水及淡化水，解決產業用水需求。

貿聯董座梁華哲：輝達 VR 開始出貨 今年營運再戰新高

貿聯-KY（3665）董事長梁華哲15日表示，輝達（NVIDIA）新一代架構Vera Ribin平台，即800 VDC的大電流產品開始出貨，該公司在高電壓領域非常領先，案子也非常多，隨著Interplex Datacom的併購案在下半年完成，將帶動產能、產品與技術三方面大躍進。第3季將優於第2季，全年營運再戰新高。

輝達帶旺北士科！「遠雄明玥」已揭露135筆 最高單價達126萬元

輝達（NVIDIA）進駐帶動北士科房市旺，遠雄（5522）布局北士科有成，旗下新案「遠雄明玥」逆勢創佳績，據實價登錄，已揭露達135筆，成為今年台北市成交最亮眼建案之一，最高每坪成交單價達126.76萬元。遠雄表示，該案目前已售近八成，將陸續揭露，目標今年完銷。

葉俊顯：台積電等大廠訂單滿到明年 今年GDP成長率上看12%

AI產業近期雜音浮現，加上中東戰事推升國際油價，為台灣經濟前景增添變數。不過，國發會主委葉俊顯表示，目前從台積電（2330）及國內伺服器大廠接單來看，訂單能見度至少看到明年，今年經濟成長目標「應該早就已經達成」；若後續出口持續暢旺，今年經濟成長率有機會逐步向12%靠近。

台積電海外擴廠最缺哪種人？米玉傑：能管理外國人才的資深主管

台積電（2330）海外擴廠最缺的不是單一專業工程師，而是能辨識、管理外國人才的資深主管。共同營運長米玉傑15日在聯合報75周年系列活動「跨世代共問 AI時代共答」論壇坦言，管理海外員工與台灣員工確實不同，台積電過去幾年學到很多，也「付了一些學費」。

米玉傑：AI 像「三歲超人」 再強也不能取代人做最後決定

AI可以快速蒐集資料、協助設計，卻不能取代人做最後決定。台積電（2330）共同營運長米玉傑15日在聯合報75周年系列活動「跨世代共問 AI時代共答」論壇表示，AI就像「三歲的Superman」，能力非常強大，卻不知道對錯，也不知道可能造成什麼傷害，因此企業既要積極使用，也要保留人的專業判斷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。