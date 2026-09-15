機器人不只拚技術！ 勤業眾信點出Physical AI落地三大關鍵

Physical AI正從技術展示走進製造現場，企業評估重點也從「技術做不做得到」，轉向導入後能否真正創造效益。勤業眾信15日於台中舉辦「Physical AI新賽局：落地應用下的企業轉型與產業機會」研討會指出，台灣擁有完整製造業與零組件供應鏈，下一步關鍵是如何把硬體優勢延伸至系統整合與實際應用，並找到值得投資的落地場景。

勤業眾信中區區長蔣淑菁表示，中部從台中延伸至彰化、南投，聚集工具機、精密機械及零組件業者，設計、加工、組裝、設備到終端應用高度集中，是Physical AI重要的驗證場域。對多數中小企業而言，真正的挑戰不是理解技術，而是如何在有限資源下，找到最具投資效益的應用，同時解決資料整理、系統整合及跨部門人才不足等問題。

勤業眾信能源、資源與工業產業負責人溫紹群指出，台灣製造業過去的數位轉型，多從設備聯網、資料蒐集及AIoT切入，Physical AI則更進一步，讓AI直接進入機器與實體設備，從資訊判讀走向感知、決策及執行。

他表示，企業下一階段要思考的已不是「要買什麼設備」，而是希望透過Physical AI建立什麼能力，包括哪些流程值得重新設計、哪些資料及核心能力應掌握在自己手中，以及如何配置資本與合作夥伴。台灣多元的製造場域，也有機會成為設備商、系統商及軟體業者驗證產品的重要基地。

勤業眾信科技與轉型服務副總經理白哲豪則提醒，Physical AI進入實際場域後，安全與治理也將成為企業競爭力。歐盟新版機械法規將於2027年1月20日生效，將「會學習的機器」納入產品安全規範。對台灣輸歐的機械、工業機器人及半導體設備業者而言，未來不只比產品性能，也要比法規遵循及治理能力。