貿聯董座梁華哲：輝達 VR 開始出貨 今年營運再戰新高

貿聯-KY（3665）董事長梁華哲15日表示，輝達（NVIDIA）新一代架構Vera Ribin平台，即800 VDC的大電流產品開始出貨，該公司在高電壓領域非常領先，案子也非常多，隨著Interplex Datacom的併購案在下半年完成，將帶動產能、產品與技術三方面大躍進。第3季將優於第2季，全年營運再戰新高。

梁華哲15日出席2026「哈佛商業評論」20周年管理年會，並參加「創造台灣價值，從跨境布局到引領變局」高峰對談。他在會後接受訪問時，作出以上表示。

他表示，「貿聯在輝達新一代電源架構處於非常領先的地位，因為貿聯是主要的合作夥伴，而且輝達兩代的架構，該公司都是主要夥伴，不過，開發過程也真的很辛苦，目前案子也非常多，客戶經常有新的想法，我們就要隨時配合推進」。

他指出，「貿聯為何在6月宣布要併購新加坡的Interplex Datacom，就是考慮到要擴增大電流產品的產能，因為我們需要擴產，因此，買新加坡這家公司是最快的，產能馬上可以拉上來；而且Interplex Datacom還有許多不同客戶，以及多元應用的產品，現在那邊案子非常多。隨著資料中心的電壓越來越高，裡面的技術差異化就出來了」。

他強調，「這次併購在技術上有互補，但最重要的是它的產能。本來我們打算自己擴產，也就是在馬來西亞再擴建產能，但這個併購案順利進來後，我們直接就有現成產能可用。而且不只在中國大陸，包含越南、泰國、馬來西亞的產能都可以直接用得上」。

隨著輝達800 VDC的電力升級，貿聯也出貨升級的連接器、連接線、電源機架（Power Shelf）、電源匯流排（Busbar）等產品，同時為因應面積縮小但又要大電流的趨勢，散熱將成為關鍵，該公司也配合兩大陣營提供液冷解決方案。

針對第3季展望？他說，「應該優於第2季，至於全年應該再戰新高。希望今年的天花板是明年的地板，因為有許多新的案子進來，應該說整個動能相當不錯，同時，併購案今年會完成，也會有新的效益進來」。