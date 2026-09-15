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輝達帶旺北士科！「遠雄明玥」已揭露135筆 最高單價達126萬元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
「遠雄明玥」樣品屋。記者朱曼寧／攝影
「遠雄明玥」樣品屋。記者朱曼寧／攝影

輝達NVIDIA）進駐帶動北士科房市旺，遠雄（5522）布局北士科有成，旗下新案「遠雄明玥」逆勢創佳績，據實價登錄，已揭露達135筆，成為今年台北市成交最亮眼建案之一，最高每坪成交單價達126.76萬元。遠雄表示，該案目前已售近八成，將陸續揭露，目標今年完銷。

遠雄房地產總經理張麗蓉表示，在輝達、科技大廠等進駐下，北市科已經躍為非常黃金的區域，而「遠雄明玥」擁2,000坪基地，卻僅規劃一棟，建蔽率僅16％相當難得，也吸引不少科技、醫生等買盤。

針對近期房市表現，張麗蓉表示，目前仍是個案表現的狀態，整體市場呈現K型化，有產業議題、地段佳、產品定位明確的個案銷售表現就會不錯，像是北士科就是最好的例子，且在房市買氣偏冷的狀態下，更回歸產品競爭力，比得更加細微。

談到明年房市，張麗蓉認為，從2024年歷經打房逾兩年，市場已回歸穩定，預期最快明年下半年市場表現就會比較明朗。

「遠雄明玥」位在北士科新洲美段，基地面積達2,000坪，規劃興建地上27層、地下3層 ，總戶數共211戶，規劃坪數25、39、46坪，總銷約89億元，預計2029年完工。

遠雄房地產行銷副總經理黃淑真表示，該案將全區最奢侈的綠海尺度留給1700坪四季花園，基地西側面萬坪校園，加上四面臨路謙退，獨擁大基地、大棟距、大面寬與大採光四大優勢，以高規格尺度驚艷寸土寸金的北市水岸生活圈。

「遠雄明玥」樣品屋。記者朱曼寧／攝影
「遠雄明玥」樣品屋。記者朱曼寧／攝影

遠雄房地產總經理張麗蓉（左一）與遠雄房地產行銷副總經理黃淑真（右一）攜手雙藝術家舉辦策展。記者朱曼寧／攝影
遠雄房地產總經理張麗蓉（左一）與遠雄房地產行銷副總經理黃淑真（右一）攜手雙藝術家舉辦策展。記者朱曼寧／攝影

「遠雄明玥」模型圖。記者朱曼寧／攝影
「遠雄明玥」模型圖。記者朱曼寧／攝影

遠雄房地產總經理張麗蓉。記者朱曼寧／攝影
遠雄房地產總經理張麗蓉。記者朱曼寧／攝影

遠雄 輝達 NVIDIA

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