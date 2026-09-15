台灣大大手筆砸240萬 買iPhone 18 Pro抽「Apple 尊爵旗艦組」大禮包

台灣大哥大（3045）宣布，迎接iPhone 18 Pro系列正式開賣，年底前搭配資費購買iPhone新機或Mac系列並完成登記，就有機會抽中「Apple尊爵旗艦組」，集結MacBook Air、iPad Pro、Apple Watch Ultra 4、AirPods 5及HomePod mini等5大人氣裝置，每組價值逾13.3萬元，共送出18組、總價值近240萬元。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，台灣大哥大11日起開放iPhone 18 Pro系列預約，預約量年增近2倍，顯示Apple多項創新突破成功帶動換機需求，樂觀看待上市買氣。

台灣大表示，將於9月18日（五）於台北文創myfone直營門市舉辦「一應俱全 一拍即合」首賣會，台灣大總經理林之晨、個人用戶事業商務長林東閔將親臨現場，並邀請Fubon Angels秀秀子、慈妹、Jessy、卡洛琳、栗子、沁沁、陳愉、小芊8位女神熱力應援，將在「Apple宇宙」中，以精彩開場表演揭開新機開賣序幕，並與頭香果粉進行抽獎互動。

台灣大指出，現場前20名完成iPhone 18 Pro系列專案申辦的果粉人人有獎，更有機會拿到MacBook Air 13吋512GB、MacBook Neo 256GB、AirPods Pro 3等好禮；頭香果粉另享特殊抽獎禮遇。

此外，台灣大表示，12月31日前新申辦、攜碼或續約指定月租1,399元以上專案搭配iPhone新機或Mac系列並完成登記，即有機會抽中「Apple尊爵旗艦組」，集結MacBook Air、iPad Pro、Apple Watch Ultra 4、AirPods 5及HomePod mini等5大人氣裝置，每組價值逾13.3萬元，共送出18組、總價值近240萬元。活動採兩波抽獎機制，10月31日前完成申辦及登記者，可連續參與兩波抽獎，越早申辦，中獎機會越高。

林東閔表示，果粉換機已從單一手機延伸到跨裝置與服務的整體使用體驗，台灣大完整布局Apple生態圈，今年以「一應俱全 一拍即合」迎接全新iPhone 18 Pro系列。「一應俱全」呼應iOS 27 升級AI、理解並回應需求的智慧體驗，更象徵台灣大從iPhone延伸至Mac、iPad、Apple Watch、AirPods及HomePod的完整產品服務布局；「一拍即合」則呼應全新摺疊iPhone Duo的開闔設計，以及iPhone 18 Pro系列的相機升級可變光圈。