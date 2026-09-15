聯發科首款2奈米旗艦晶片天璣9600 Pro登場 裝置端可跑30B MoE模型

IC設計大廠聯發科（2454）15日發布首款採用2奈米製程的旗艦5G晶片天璣9600 Pro，以及天璣9600M，主打Agentic AI、全大核CPU與AI原生架構。天璣9600 Pro可在裝置端支援最高30B參數的混合專家模型（MoE），首批搭載兩款晶片的智慧型手機將於近期上市。

聯發科總經理暨營運長陳冠州表示，公司正全力擁抱AI時代，透過從邊緣到雲端的多元成長引擎，整合技術與生態系資源，推動Agentic AI發展。資深副總經理徐敬全指出，天璣9600 Pro是天璣系列至今性能最強的旗艦AI行動晶片，天璣9600M則鎖定旗艦體驗普及化，擴大高階市場布局。

天璣9600 Pro採用台積電（2330）2奈米製程，並導入設計技術協同優化（DTCO），CPU採2+3+3全大核架構，包括2個最高時脈4.55GHz的C2-Ultra超大核，以及6個C2-Pro大核，搭配34.5MB快取記憶體，並率先支援LPDDR6記憶體與UFS 5快閃記憶體。

相較前一代，天璣9600 Pro單核性能提升17%、多核性能提高15%，在前代峰值性能下，多核功耗則降低61%。聯發科另導入天璣智算融合架構，透過CPU與NPU協同運算，加上調度引擎管理算力、電源及儲存資源，強化AI應用速度、續航力與多程式背景運作能力。

AI運算是此次升級重點。天璣9600 Pro整合雙NPU架構，其中第二代超能效NPU結合低功耗感測器中樞，功耗較前一代降低40%，可讓AI代理持續感知使用情境並提供主動服務。第10代超性能NPU 1090的大語言模型Prefill性能提升51%，每瓦生成Token數增加55%。

新一代生成式AI引擎3.0的INT4運算能力提升一倍，支援混合注意力運算及模型壓縮技術，可讓最高30B參數的MoE模型在手機端運作。聯發科也將與生態系夥伴合作，推進具備感知、理解及執行能力的Agentic AI應用，並兼顧系統層級的隱私安全。

遊戲方面，天璣9600 Pro搭載G2-Ultra NX GPU，峰值性能較前一代提升27%，在前代峰值性能下功耗降低24%，光線追蹤性能提升18%，最高支援185fps遊戲。聯發科並以神經網路渲染架構整合GPU及AI算力，提升行動遊戲的解析度與畫面品質。

影像功能則由Imagiq 1290影像處理器負責，支援ISP與NPU融合運算、全景深運算影像及60fps運動追焦。錄影規格包括4K 240fps高速慢動作、4K 60fps電影等級一鍵輸出、4K 120fps Log原色輸出，以及17EV高動態影像技術。

同步亮相的天璣9600M延續旗艦級運算、影像與AI功能，同樣搭載Agentic AI引擎3.0、天璣調度引擎及神經網路渲染架構，並支援185fps遊戲，定位在擴大旗艦體驗的市場覆蓋範圍。