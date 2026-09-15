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葉俊顯：台積電等大廠訂單滿到明年 今年GDP成長率上看12%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發會主委葉俊顯。聯合報系資料照
國發會主委葉俊顯。聯合報系資料照

AI產業近期雜音浮現，加上中東戰事推升國際油價，為台灣經濟前景增添變數。不過，國發會主委葉俊顯表示，目前從台積電（2330）及國內伺服器大廠接單來看，訂單能見度至少看到明年，今年經濟成長目標「應該早就已經達成」；若後續出口持續暢旺，今年經濟成長率有機會逐步向12%靠近。

針對AI業者釋出技術發展可能放緩的訊息，葉俊顯認為，應區分軟體與硬體兩個面向；模型開發等軟體端若因資安等技術問題短暫放緩，比較接近短期市場波動，可能在數月內出現變化，但不代表整體AI產業趨勢反轉。

葉俊顯指出，而台灣主要受惠的仍是AI硬體出口，從台積電及國內伺服器大廠訂單觀察，目前能見度延伸至明年，整體仍相當穩健；加上硬體產能並非短時間內即可建立，因此相關需求仍會持續存在。

主計總處目前預估今年全年經濟成長率11.05%，已寫下近年高點。葉俊顯表示，原先外界一度擔心去年下半年拉貨墊高出口基期，可能壓抑今年成長，但實際出口表現持續超乎預期，對今年的經濟成長率，「看有沒有辦法慢慢去摸到12%」。

葉俊顯表示，接下來關鍵在於9月至年底出口能否維持暢旺，若出口動能延續，對全年GDP成長率表現仍抱持正面看法。

不過，近期國際油價每桶再度突破100美元，葉俊顯坦言，中東戰事仍是影響經濟及物價的重要變數，原先設定的全年平均油價假設恐需調整，戰事發展及美國政策走向也將牽動接下來的經濟表現。

國際局勢變化速度加快，也讓經濟預測面臨挑戰。葉俊顯指出，國發會近一年已著手建立新的短期經濟衝擊分析工具，規劃導入「The G-Cubed Model」這套模型，將台灣資料納入相關資料庫，未來遇到重大關稅政策、戰爭、天災等事件時，可評估衝擊發生初期對經濟影響有多大，以及需要多久才能逐步回到均衡狀態。

葉俊顯強調，這套工具並不是要取代正式的經濟成長率預測，而是當戰爭、天災或重大貿易政策突然發生時，可以較即時模擬衝擊一開始有多大、影響會持續多久，以及經濟大致何時回到原先均衡狀態。

葉俊顯舉例，如美國總統川普的貿易政策變化，過去市場往往只能等待國際機構或智庫估算台灣受到的影響，未來希望國發會能有自己的版本，「有一個比較即時的」，當重大外部衝擊發生時，能更快掌握方向，預計明年上路。

台積電 成長率 GDP 葉俊顯

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