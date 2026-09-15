崇越科技總部獲 WELL 黃金級認證 整合集團資源打造健康職場

半導體材料整合服務商崇越（5434）15日宣布，位於台北內湖的企業總部大樓取得「黃金級WELL健康建築認證」。公司整合旗下環保綠能、健康飲食、運動及醫療資源，將員工健康納入辦公環境與日常營運。

崇越集團副董事長暨永續長潘重良表示，面對全球高科技供應鏈低碳轉型與淨零排放要求，集團長期布局半導體廢水處理、污泥回收再利用、太陽能工程、綠電及儝能服務；此次取得WELL認證，代表永續實踐進一步由環境面延伸至員工健康與福祉。

崇越科技總裁李正榮指出，人才是支撐半導體產業發展的核心動能，員工每天有超過三分之一時間待在辦公室，因此推動認證的出發點，就是提供更舒適、健康的工作環境。

崇越總部由旗下建越科技協助規劃、監造及導入相關設計，並融入半導體廠務工程概念。空調系統設置全熱交換器，搭配溫度、濕度及二氧化碳濃度即時監測，辦公區則採用防眩光照明、綠建材、電動升降桌與人體工學座椅，另設專屬午休空間。大樓一樓也以108片晶圓打造公共藝術「無盡之序」，象徵半導體技術持續迭代。

健康飲食方面，崇越串聯旗下安永鮮物及The潤餐廳，在員工餐廳供應以原形食物及蔬果為主的非油炸餐點，並標示營養資訊；運動部分則結合XPORTS運動表現中心，引進初動負荷訓練設備與AI智能檢測，常態開設員工運動課程。總部一樓另進駐複合診所，將健康照護服務延伸至內湖周邊社區。

除WELL黃金級認證外，崇越總部也已取得內政部銀級綠建築標章。大樓採用節能複層玻璃、高效率LED照明及太陽能光電自發自用系統，並透過雨水回收、空中花園與各樓層植栽，降低營運能耗及用水。

崇越表示，未來將持續整合集團環保綠能與大健康事業資源，深化健康職場及永續營運，同時運用服務高科技產業的經驗，協助客戶推動低碳轉型。