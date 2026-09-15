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金寶法說會／儲存客戶交易模式改變 積極接觸新品帶動營收成長
金寶（2312）今日舉辦法說會，並指出第2季營收成長有部分來自於材料漲價，與去年相比，儲存設備客戶考量稅務影響，交易方式從buy and sell改成了客供，導致營收下滑，與材料漲價部分互相抵銷後，第2季營收年成長率仍達到5.4%左右。
毛利率部分，由於交易方式變動，毛利率有所提升，再加上公司內部轉型有成，將資源投入到高附加價值的產品，並且在CTO加入團隊後，極力提升產品在研發及設計的含量，希望未來能提升跟客戶合作的深度以及廣度，跳脫純代工領域。
針對第3季整體表現，金寶表示，穿戴式消費性產品受客戶季節性行銷策略影響，預計出貨量會大幅增加，回補部分營收。另外畜牧智慧項圈也在今年迎來爆量出貨，抵銷交易模式對營收的影響。
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