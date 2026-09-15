崇越科技總部獲黃金級WELL健康建築認證

半導體關鍵材料整合服務廠商崇越科技位於台北內湖的企業總部大樓榮獲「黃金級WELL健康建築認證」，並於今日舉行授牌典禮。崇越集團副董事長暨永續長潘重良表示，面對全球高科技供應鏈的低碳轉型與淨零排放要求，崇越長期深耕半導體廢水處理、污泥回收再利用、太陽能工程建置及綠電與儲能服務，並將永續理念落實於自身營運。此次取得WELL認證，進一步展現崇越將永續承諾延伸至員工健康與福祉的具體行動。

崇越科技總裁李正榮表示，同仁每天超過三分之一的時間待在辦公室，推動WELL認證的初衷非常純粹，就是打造讓同仁更幸福的工作環境。

室內環境方面，由崇越集團旗下建越科技來協助輔導規劃及監造設計此總部大樓相關WELL概念建置，同時融入半導體廠務工程概念，將「全熱交換器」導入空調系統內，並設置即時監測溫、濕度與二氧化碳濃度等系統，亦採用防眩光的照明控制系統，創造實質的舒適環境。此外，搭配綠建材選用，提升室內環境品質，更配置電動升降桌、人體工學座椅與專屬午休空間。一樓大廳則以108片晶圓打造公共藝術「無盡之序」，象徵崇越科技緊扣摩爾定律持續迭代、企業營運與綠色永續生生不息。

在健康飲食與運動支持方面，崇越串聯旗下「安永鮮物」與「The潤餐廳」資源，於員工餐廳提供以原形食物、蔬果為主的非油炸餐點，並標示營養資訊，為員工的食安把關；結合「XPORTS 運動表現中心」，引進專業初動負荷訓練設備與 AI 智能檢測，常態開設員工運動課程，讓健康管理融入工作日常。總部一樓進駐複合診所，將健康照護服務由企業內部延伸至內湖周邊社區，促進企業與鄰里共享健康資源。

除了取得黃金級WELL健康建築認證，崇越科技總部大樓亦已獲內政部「銀級綠建築標章」。大樓採用具良好隔熱性能的節能複層玻璃、高效率 LED 照明及太陽能光電自發自用系統，從建築與設備設計著手降低營運能耗，並透過雨水回收系統支應景觀灌溉，搭配頂層空中花園與各樓層植栽，落實節能、節水與環境綠化。