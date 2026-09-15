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鈺祥看好再生濾網 進入成長期
先進製程微污染防治（AMC）濾網廠鈺祥（7909），15日受邀參加寬量國際舉辦之台灣路演（NDR），宣布過租賃/訂閱制，鈺祥與供應鏈夥伴志聖（2467）合作，將濾網變成可回收、可再生、可追蹤的循環經濟，將隨著半導體先進製程及封裝大擴廠，需求放量成長。
鈺祥今年8月合併營收3.07億元，較去年同期大幅躍升110%；累計2026年前八個月合併營收17.76億元，較去年同期成長70%。
受惠於半導體大客戶先進製程產能今年上半年加速開出，鈺祥化學濾網出貨動能自5月起展現逐月強勁的成長態勢。隨先進製程大擴廠，預期下半年營運「節節高升」的格局下，8月營收不僅符合預期，締造自今年5月起、連續四個月刷新單月歷史新高的耀眼紀錄。
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