鈺祥看好再生濾網 進入成長期

人工智慧的發展是否已經對人類帶來致命威脅？美國AI企業與學術機構的調查警告，隨著AI模型能力的爆發性成長，失控的AI系統可能在未來數年內引發極端災難，甚至帶來人類滅絕的風險。專家呼籲，各界必須立即建構嚴格的監管防禦體系，以防止AI脫離人類監督。

2026-09-15 13:20