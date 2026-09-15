創泓科技以無人機反制及資安整合 推進台灣防禦安全新布局

創泓科技（7714）15日舉辦「全天候自主空域防禦與軍⼯安防整合解決⽅案」產品說明會，除了展現全球頂尖反無人機（C-UAS）技術外，更著重展現了創泓科技近年從傳統資安代理服務，跨⾜軍工安防、成功打通「國際⾼階技術」與「在地軟硬整合」的重⼤戰略推進。

美國那斯達克上市公司 ONDS（Ondas Inc.）日前收購以⾊列反無人機⼤廠 Sentrycs，引發全球產業⾼度矚⽬。創泓科技作為 Sentrycs 的台灣代理商，將於本次活動中正式宣佈產品引進進度。

透過 ONDS 與 Sentrycs 的強強聯⼿，創泓科技成功串聯起從自主巡檢、無人機防禦到資安通訊的龐⼤⽣態系，為台灣市場帶來真正具備「全天候、自主化」的頂級空域防護⼒。

相較於雷射硬殺容易造成⼆次傷害，或傳統電磁干擾（蓋台）會癱瘓周邊醫院與通訊設施，Sentrycs 透過捕捉通訊特徵碼，能夠直接「接管（Takeover）」無⼈機控制權並引導其安全降落。

面對日益複雜的威脅，系統結合 AI 分析未知的通訊⾏為，即使是面對改裝無人機也能快速辨識與反制。「我們是⽤資安的語言在做無人機防禦。」創泓強調，資安協定破解本⾝就是創泓的本業優勢，這也是傳統硬體製造商難以跨越的技術鴻溝。

面對龐大的國防與關鍵基礎設施標案，創泓持續深化「老⼆哲學」——不與客戶競標，⽽是將自己定位為「軍⼯安防軟殺關鍵拼圖的提供者」與「合作夥伴的技術軍火庫」。

創泓財務長曾耀德指出，創泓早於三年多前即開始布局投資無⼈載具供應鏈，如無⼈機設計開發的翔隆航太、無⼈載具光學酬載的天淵實業，以及應⽤於防禦與遠距離通訊 RF PA 的易達通科技，並已著⼿開發「無人載具與 AI」的資安鐵三⾓。

隨著活動圓滿結束，創泓科技展現出極強的成長動能。除了國防標案外，包括機場、監獄、科技晶圓廠等非軍⽤市場的剛性防禦需求亦全面爆發。創泓科技表⽰，未來將持續扮演國際關鍵技術與台灣產業之間的橋樑，攜⼿台灣在地夥伴，共同卡位這波空域安全與軍⼯安防的全新藍海。