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從辦公設備到AI數位轉型夥伴 台灣理光推動企業「20/80效率革命」

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台灣理光「AI 共智創新基地」正式啟動。記者曾學仁／攝影
台灣理光「AI 共智創新基地」正式啟動。記者曾學仁／攝影

面對混合辦公與AI浪潮，企業數位轉型持續深化，台灣理光憑藉全球服務網絡與累積多年的企業服務經驗，定位為「企業AI數位轉型夥伴」，結合「AI共智創新基地」與DocuWare智慧核心技術，協助企業打通數位斷點、重塑工作流程，建立AI安全運行的數位治理基礎。

台灣理光指出，根據針對全球逾萬名知識工作者的調查，現代上班族約60%的工作時間耗費在溝通協調、文件搜尋及行政流程等庶務，「辦公時間碎片化」已成為企業普遍面臨的痛點。許多企業雖累積大量資料，卻仍存在知識難以有效運用、科技導入快速但流程改善緩慢的問題。

台灣理光觀察，傳統辦公環境中，員工大量時間與精力投入重複性行政工作，加上跨系統協作不易、非結構化資料難以整合，以及招募困難、培訓成本攀升與人工登打容易出錯等挑戰，導致員工真正能投入判斷、溝通及創新等高附加價值工作的時間受到壓縮。

對此，台灣理光以DocuWare智慧企業內容管理為核心，推動「20/80翻轉革命」，讓分散於企業各平台、格式不一且難以搜尋的資訊，透過數位化歸檔、AI及結構化管理加以整合，並承接大量重複性任務，讓員工從繁瑣行政工作中釋放，將更多時間投入創造商業價值。

台灣理光表示，DocuWare不只是文件管理工具，更進一步賦予企業文件「思考力」，透過智慧化內容管理與AI技術，協助企業建立可持續擴充的數位工作環境。以DocuWare為技術核心，台灣理光也推出兩大AI核心產品，從文件管理、流程自動化到AI應用，協助企業逐步完成從數位導入、流程優化到規模化應用的轉型旅程。

台灣理光「AI 共智創新基地」正式啟動。記者曾學仁／攝影
台灣理光「AI 共智創新基地」正式啟動。記者曾學仁／攝影

台灣理光「AI 共智創新基地」正式啟動，台灣理光常務董事許博惇（中）、理光亞太區總裁 Keiichiro Uesugi （右）、 DocuWare 亞太區銷售總監 Huseyin Yilmaz（左）出席。記者曾學仁／攝影
台灣理光「AI 共智創新基地」正式啟動，台灣理光常務董事許博惇（中）、理光亞太區總裁 Keiichiro Uesugi （右）、 DocuWare 亞太區銷售總監 Huseyin Yilmaz（左）出席。記者曾學仁／攝影

台灣理光「AI 共智創新基地」正式啟動。記者曾學仁／攝影
台灣理光「AI 共智創新基地」正式啟動。記者曾學仁／攝影

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