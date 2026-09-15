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台灣美光工會：不要一次性獎金 盼營業利益15%分潤制

中央社／ 記者張建中台北15日電
美光（Micron）於9月11日宣布員工獎酬，2026會計年獎酬包括於2025年8月29日前到職的台灣員工每人新台幣100萬元感謝現金獎金，最高達基本目標500%的年度績效獎金，以及額外股票獎酬。路透 路透通訊社
美光（Micron）於9月11日宣布員工獎酬，2026會計年獎酬包括於2025年8月29日前到職的台灣員工每人新台幣100萬元感謝現金獎金，最高達基本目標500%的年度績效獎金，以及額外股票獎酬。路透 路透通訊社

台灣美光工會今天召開記者會，強調不要一次性獎金，希望能夠制定公開透明且可驗證的分潤制度，目標是營業利益15%的分潤制度。

美光（Micron）於9月11日宣布員工獎酬，2026會計年獎酬包括於2025年8月29日前到職的台灣員工每人新台幣100萬元感謝現金獎金，最高達基本目標500%的年度績效獎金，以及額外股票獎酬。台灣產線員工將獲得相當於35至68個月薪資的整體薪酬。

台灣美光工會理事長林哲瑞和桃園市產業總工會理事長施淑華等人今天在美國商會前召開記者會，林哲瑞表示，美光在勞資爭議調解過程中，自行宣布獎金，有帶風向之嫌。

他說，不要一次性獎金，工會要長遠公平的分配，希望能制定公開、透明且可驗證的「分潤制度」，目標是營業利益15%的分潤制度。

林哲瑞表示，會不會走上罷工不是員工決定，要視9月18日及9月21日勞資協商，公司是否提出更明確的方案而定；如果覺得公司是在拖延時間，將會主張協商破局，朝向下一步的罷工投票推進。

美光回應表示，將持續傾聽團隊成員的想法，並秉持誠信原則參與調解程序。美光具有競爭力的整體薪酬方案，為確保團隊成員共享公司的成功成果。

美光本財年的亮眼表現，來自全球各地團隊成員，包括台灣團隊的投入、努力與卓越貢獻。為肯定這些成果，美光全球逾6萬名團隊成員都將獲得特別感謝獎金、豐厚的績效獎金及股票獎酬。

此次獎酬規模創下美光歷史新高，也展現公司持續肯定並回饋團隊成員對公司成功所做貢獻的承諾。

獎金 美光 工會

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