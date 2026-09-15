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資策會 AI 院院長戴偉峻：AI 技術應用於高齡社會需求

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
資策會AI院推出的「多模態即時數位場景生成技術應用服務」已導入花蓮門諾醫院失智家屋進行實證。資策會／提供
資策會AI院推出的「多模態即時數位場景生成技術應用服務」已導入花蓮門諾醫院失智家屋進行實證。資策會／提供

2026台灣創新技術博覽會（Taiwan Innotech Expo, TIE）於9月17日至19日登場，財團法人資訊工業策進會（資策會）人工智慧研究院（AI院）展出「多模態即時數位場景生成技術應用服務」，瞄準臺灣高齡化及失智照護需求，運用生成式人工智慧（AI）將長者熟悉的人、事、時、地、物轉化為個人化數位場景，應用於失智復健、懷舊治療及認知促進等情境。資策會從照護現場需求出發，串聯資服業者與醫療照護場域，讓多模態AI從技術研發走向實際服務，於TIE展現臺灣AI跨域落地成果。

「多模態即時數位場景生成技術應用服務」在數位發展部數位產業署（數發部數產署）指導下，積極推動AI技術與產業應用接軌，鏈結法人、資服業者及實際應用場域，促成創新技術由研發走向實證。面對生成式AI快速演進，數發部數產署持續支持產業掌握AI發展契機，以真實需求帶動技術及服務創新，使臺灣AI研發能量不只展現技術突破，更深入健康照護等民生領域，發展可驗證、可擴散的創新應用模式。

從一張老照片重現熟悉記憶　多模態AI走進照護現場

失智照護重視個人生命經驗，但第一線照護人員常面臨教材製作耗時、內容個人化不易等問題。資策會從實際照護流程切入，整合資通訊技術與規劃多模態AI服務情境，並由創意金點科技進行技術開發與成果實作，整合圖像生成、語意解析及影音口型同步等技術，可依長者熟悉的人、事、時、地、物，快速生成具情境脈絡的影像、語音與影音內容。

例如運用長者過往照片或生活故事，透過AI重現家鄉街景、家庭生活、節慶活動及熟悉的人物與聲音，將原本靜態、制式的教材轉化為具有個人記憶連結的數位互動場景，並可應用於懷舊治療、認知促進及復健訓練。

為讓技術真正回應照護需求，進一步串聯宜花東醫療及照護資源，鏈結花蓮門諾醫院及門諾基金會、羅東聖母醫院等失智照護場域進行應用實證，透過第一線照護人員與使用者體驗，檢視服務流程、內容生成品質及操作便利性，並將場域回饋導入服務設計及技術優化。資策會透過彼此的需求轉譯、服務情境設計及場域鏈結角色，讓AI研發更貼近真實需求，逐步建立可複製、可擴散的智慧照護服務模式。

資策會AI院院長戴偉峻表示，面對高齡化與照護人力不足的挑戰，AI的價值不只是「生成一支影片」，更在於能否轉化為照護現場可實際使用、持續優化，甚至跨場域複製的服務。未來資策會將持續結合臺灣資服業者研發能量與醫療照護場域需求，推動生成式AI由技術創新走向服務創新，讓科技研發從真實社會需求出發，協助解決民眾生活面臨的問題，並透過跨域合作讓創新成果惠及更多使用者，以數位科技回應高齡社會需求，實踐科技創新與民興利的價值。

資策會AI院因應臺灣高齡化趨勢與失智照護需求，於2026台灣創新技術博覽會展出「多模態即時數位場景生成技術應用服務」打造沉浸式數位情境體驗。資策會／提供
資策會AI院因應臺灣高齡化趨勢與失智照護需求，於2026台灣創新技術博覽會展出「多模態即時數位場景生成技術應用服務」打造沉浸式數位情境體驗。資策會／提供

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