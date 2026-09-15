緯穎強化全球供應鏈韌性 德州先進製造基地揭幕

緯穎（6669）14日為德州先進製造基地舉行開幕典禮，為全球製造布局再添重要據點。該基地位於美國德州艾爾帕索地區索科羅市（Socorro, El Paso, Texas），將進一步深化北美在地製造與交付能力，並串聯緯穎橫跨亞洲、美洲與歐洲的製造資源，強化全球供應鏈的彈性與韌性，支援客戶對 AI 與雲端基礎設施快速成長的需求。

本次典禮邀請當地州、郡、市政府官員、駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳，以及 Amazon 與Microsoft 等全球主要雲端服務供應商（Cloud Service Provider, CSP）代表出席，共同見證緯穎拓展美國製造版圖的重要里程碑。

緯穎德州廠不僅回應日益增長的 AI 與雲端服務需求，也為公司全球製造策略開啟新篇章。作為全球領先的雲端 IT 基礎設備供應商，緯穎持續投入技術創新與深化製造實力，於德州廠導入最先進的伺服器製造及機櫃整合技術，具備氣冷與液冷機櫃完整的生產與測試能力。同時推進製造與物流自動化，確保生產效率及穩定性。這不僅貼近客戶對在地生產與高品質的期待，也強化緯穎全球供應鏈的彈性與韌性。

緯穎於德州廠投入超過 16 億美元，其中第一棟廠房面積約 39.3 萬平方英尺，自 2025 年啟動建廠，2025 年底即開始出貨，現已進入量產，展現快速建立美國製造與交付的執行力；第二棟廠房面積約47.6 萬平方英尺，預計於 2027 年第二季開始投入生產。整體園區規劃涵蓋既有建物及未來擴建廠房，長期總建築面積預計超過 170 萬平方英尺。

緯穎科技董事長暨策略長洪麗寗表示，德州廠的啟用，是緯穎全球製造版圖的重要延伸，更是深化供應鏈韌性的關鍵布局。這裡將提供先進伺服器機櫃的生產製造能量，成為緯穎在美國 AI 與雲端基礎設施的重要據點。我們將持續攜手全球夥伴，敏捷的回應快速增長的市場需求，共同迎接 AI 基礎建設的下一階段成長。」

Amazon Annapurna Labs 副總經理 Tyler Doornenbal 表示： 這座新廠是 Amazon 與緯穎卓越合作關係的重要成果。我們期待這座新廠為德州索科羅帶來更強大的的能力，並持續與緯穎攜手打造下一世代 AI 基礎設施的未來。」

展望未來，緯穎將持續深化智慧製造、自動化與機櫃系統整合能力，強化全球製造與服務網路，並與供應鏈夥伴攜手，支持 AI 與雲端基礎設施的長期發展。