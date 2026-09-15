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輝達擴展 CUDA-Q 搶攻容錯量子運算 開發時間由5個月縮至3周

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

輝達NVIDIA）擴大量子運算布局，宣布在CUDA-Q開源平台新增「CUDA-Q Logical」協調層，讓研究人員能以開放、可程式化及可驗證的方式，設計與測試容錯量子運算應用。費米國家加速器實驗室導入後，已將相關演算法開發時間由五個月縮短至三周，速度提升七倍。

容錯量子電腦透過邏輯量子位元修正實體量子位元容易產生的錯誤，被視為量子運算走向藥物探索、金融建模及材料開發等實際應用的關鍵。不過，開發過程涉及演算法、錯誤修正碼、硬體架構及量子處理器等多項環節，任何一項設計改變，都可能牽動運算時間與硬體資源需求。

CUDA-Q Logical可將上述元件納入同一套工作流程，研究人員能快速切換不同錯誤修正方式與硬體配置，評估各種組合所需的實體量子位元、執行時間及其他資源，找出較適合特定應用的系統架構。

輝達運算工程副總裁暨總經理Timothy Costa表示，量子運算正邁入邏輯量子位元時代，研究人員需要開放、可客製化，並能完整呈現容錯系統的平台。CUDA-Q Logical提供整合及共同最佳化系統所需的彈性，不受特定量子位元類型與架構限制，可望縮短實用量子—GPU超級運算的開發時程。

費米國家加速器實驗室已運用CUDA-Q Logical驗證既有研究，並比較不同錯誤修正方法及量子硬體的資源需求。透過將複雜的容錯系統設計轉化為可重複、可驗證的運算流程，團隊僅花三周便完成過去需要約五個月建置專用基礎設施才能進行的研究。

CUDA-Q Logical也協助降低容錯量子運算的硬體門檻。Iceberg Quantum利用該平台為Diraq的量子位元建立容錯架構模型，結果顯示，只需約15萬個實體量子位元，便可建立1,000個邏輯量子位元，所需數量約比Diraq先前估計減少九成。

除開發平台外，輝達也將桑迪亞國家實驗室開發的QUOPS測試標竿導入CUDA-Q。QUOPS不受特定硬體限制，用於衡量容錯量子系統執行實際應用的準備程度，讓產業評估標準不再只聚焦實體量子位元數量、保真度及相干時間。桑迪亞已公布Google、IBM及Quantinuum量子處理器的初步測試結果，CUDA-Q目前也已提供QUOPS參考實作。

CUDA-Q Logical現已獲費米國家加速器實驗室、Infleqtion、IQM Quantum Computers、QCDesign、Quantum Motion及桑迪亞國家實驗室採用。輝達同時持續擴展NVQLink與CUDA-Q生態系，推動量子處理器與GPU超級電腦整合，加快量子運算由硬體實驗走向可驗證、可部署的實際應用。

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