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AI 帶旺機械業徵才 工具機職缺年增12.4%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

AI、半導體需求升溫，帶動機械產業出口與接單同步走強，也推升企業徵才需求。1111人力銀行最新統計顯示，目前一般傳產製造業工作機會超過3.8萬筆、年增3.6%，其中「工具機」相關職缺年增12.4%，徵才需求已從傳統機械工程、設備維修，延伸至自動化、AI應用、機電整合及智慧製造等領域。

台灣機械產業景氣持續回溫。1111人力銀行引述台灣機械工業同業公會公布資料，8月機械出口值達34.46億美元，較去年同期28.96億美元增加19%，已連續19個月正成長，顯示在半導體及AI應用需求帶動下，機械產業出口動能仍強。

接單表現也延續成長。1111人力銀行引用經濟部統計，截至今年7月，台灣機械外銷訂單已連續25個月正成長，機械公會預期，下半年機械出口可望持續維持正成長，全年出口及產值有機會再寫歷史新高。

依據1111人力銀行資料庫顯示，一般傳產製造業工作機會為3萬8千餘筆，年成長3.6%，其中「工具機」相關領域的職缺數，成長幅度高達12.4%。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，機械產業具有高度專業及技術門檻，尤其面對少子化及技術人才不足，企業更加重視「能立即上手」的人才，因此，具備機械、機電、電機、電子、材料等相關背景，並擁有CAD電腦輔助設計／CAM電腦輔助製造、PLC、自動化控制、機器人、AI或數據分析等技能，將成為企業積極網羅的對象。

此外，1111人力銀行指出，隨著機械業積極拓展印度、越南、馬來西亞等新興市場，企業對於具備外語能力、海外市場經驗及跨國溝通能力的人才需求也同步增加，求職者若能在專業技能之外，增加英文或東南亞市場語言能力，將有助於拓展職涯路徑。

徵才 工具機 職缺

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