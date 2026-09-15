輝達推量子開源平台新技術 助研發速度提升7倍

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）加速布局量子運算，今天宣布擴展旗下開源CUDA-Q平台，在IEEE量子週（IEEEQuantum Week）推出全新CUDA-Q Logical協調層，提供可程式化且可驗證的架構，協助研究人員設計並測試容錯量子運算應用。

實驗數據顯示，這項新技術可讓容錯演算法的開發時間從5個月縮短至3週，速度提升7倍。

輝達發布新聞稿指出，搭載「邏輯量子位元」的容錯量子處理器，是實現實用量子運算的關鍵，能克服實體量子位元容易出錯的缺點，讓系統得以執行藥物探索、金融建模與材料開發等更大規模運算。

然而這類系統的演算法、錯誤修正碼與硬體架構變動繁瑣，開發耗時。輝達透過CUDA-Q Logical協調層，讓研究人員能設計並編排容錯應用的各項元件，並切換不同選項，找出使用邏輯量子位元時可達到最佳效能的系統配置。

在實際應用成效方面，美國費米國家加速器實驗室（Fermi National Accelerator Laboratory）運用CUDA-QLogical，將複雜的容錯系統設計轉化為可重複、可驗證的運算工作流程，讓容錯演算法的開發時間從5個月縮短至3週，效率提升7倍。

輝達運算工程副總裁暨總經理柯斯塔（TimothyCosta）表示，量子運算正邁入邏輯量子位元時代，研究人員需要一個開放、可客製化，並能呈現容錯系統各個面向的平台。CUDA-Q Logical能協助探索完全整合與共同最佳化的系統，縮短實現實用量子與繪圖處理器（GPU）超級運算的時程。

量子運算（Quantum Computing）主要利用量子力學原理來處理資訊，透過量子位元的疊加與糾纏特性，解決傳統超級電腦耗費數百年也難以處理的極度複雜運算問題。