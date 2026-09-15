工研院創新日集結25項跨域科技 串聯法人、新創鏈結產業新商機

工研院15日於臺南沙崙綠能科技示範場域舉辦「工研院創新日」，從AI、智慧機器人到無人載具，工研院串聯研發法人及新創團隊，集結25項跨域創新技術，展現科技從研發走向產業應用的創新能量。

活動以「跨域創新 驅動未來」為主軸，聚焦「國際創新」、「賦能永續」、「智動未來」及「AI無人載具」四大主題，透過國際論壇、主題特展、商機媒合及創新市集，串聯南臺灣產業與研發能量；並邀請愛迪生獎執行長Frank Bonafilia，以及氫豐綠能、建東精工、金屬中心等國內外產業專家，交流創新趨勢與產業應用，加速技術落地與跨域合作。

工研院院長張培仁表示，未來科技發展將是軟體、硬體與AI的整合，創新不能只靠單一技術，工研院內部要跨單位合作，對外也要串聯法人與產業能量，才能發揮跨域整合的綜效。臺灣擁有深厚的製造與科技研發基礎，此次「工研院創新日」選在臺南沙崙舉辦，希望透過技術展示、國際交流及商機媒合，鏈結南臺灣產業聚落，促進不同領域的技術、人才與產業需求交流，以軟硬整合及AI應用，帶動更多創新與產業機會。

在「國際創新」主題方面，工研院特別邀請愛迪生獎執行長Frank Bonafilia分享全球創新趨勢與產業觀察；特展則集結多項國際獲獎技術，包括可將刨除料100%再利用的「道路鋪面材料再生全循環應用」、預測準確率逾9成的「迴轉機械預兆診斷系統」、透過AI聲學判讀快速辨識漏水訊號、精準定位漏水點，年節水量約2,187萬立方公尺的「漏水智慧監測技術」、讓平價紡織材料躍升高階醫材的「複合再生韌帶」、以及讓廢玻璃高值再利用的「金屬離子捕捉材NaPoGlass」等。

「賦能永續」主題聚焦AI、高效能源與智慧製造，展出支援AI高功率晶片散熱的「3D鋁製微流道熱虹吸散熱技術」、運用長效溶氧感測與AI自動調整投餌的「AI精準養殖技術」、即時掌握製程微粒異常的「濕製程多槽浴微粒子監控系統」，以及可降低3至5成人力成本的「果品智慧分級技術」等，呈現AI科技在高效散熱、智慧製造及農漁業的多元應用。

「智動未來」主題展現從自主關鍵技術到場域應用的研發成果，包括可深入高危險複雜場域的「智慧型仿生四足機器人」、使機器人具備動態姿態感知及平衡及具備設備巡檢與異常辨識能力的「國產四足機器人研發平台關鍵模組」、可跨樓層自主巡檢的「Formosa INSPECTOR智慧巡檢機器人」，結合夜視與 AI 辨識，可自動巡邏及即時嚇阻的「畜牧場保全機器人」、可減輕醫護清消負擔的「優護醫護助手」，以及金屬中心協助病患翻身與床邊照護的「SafeCare AI照護安全協作機器人」等，拓展工業巡檢、高風險場域及醫療照護應用。

「AI無人載具區」聚焦自主飛行、長航時及智慧感知，展出工研院及金屬中心攜手合作，可提升3倍漁搜效率的「低碳智慧漁搜機隊系統」、超過9公里仍可穩定回傳的「通訊韌性無人機群勘災技術」、酬載5公斤可滯空3小時的「燃料電池長航時無人機」，以及最高酬載50公斤的「大酬載無人機」。其中搭載強化全天候目標辨識與追瞄能力的「無人機多元感知酬載模組」，以及在GNSS受干擾或中斷環境下，仍可自主導航飛行的「GNSS-Denied慣性融合自主導航方案」，展現臺灣無人載具從關鍵技術到場域應用的研發能量。

此次創新日除了展現跨法人協作能量，同時也串聯新創與產業夥伴，讓跨域創新從技術展示進一步走向產業合作。除了「看技術」，今年創新日更進一步強調「談合作」。活動規劃技術洽案，透過現場技術洽談、商機媒合會，讓企業與工研院研發團隊直接交流，並串聯南部三大公協會資源，促成研發成果與產業需求精準對接。