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東擎全新 Intel Core Ultra 系列3工業級平台 加速新世代邊緣 AI 應用

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
東擎全新Intel Core Ultra系列3工業級平台 加速新世代邊緣AI應用。東擎／提供
東擎全新Intel Core Ultra系列3工業級平台 加速新世代邊緣AI應用。東擎／提供

工業電腦大廠東擎科技（7710）發表最新工業級邊緣AI平台系列，搭載Intel Core Ultra系列3處理器（Panther Lake-H），加速新世代邊緣AI、工業自動化與智能運算應用部署。此系列整合CPU、GPU與NPU三大運算引擎，整體AI運算效能最高可達180 TOPS，並支援最高128GB DDR5 7200 MHz記憶體、結合高速擴充介面、豐富I/O連接能力與先進顯示功能。

東擎科技完整產品陣容涵蓋工業電腦主機板、NUC(S) BOX嵌入式工業電腦、iBOX無風扇嵌入式工業電腦及iEP-7050E工業物聯網控制器，提供彈性且可擴充的運算選擇，滿足AI推論、機器視覺、機器人、智慧製造及工業邊緣等多元應用需求。

東擎科技進一步擴充工業電腦主機板產品陣容，推出IMB-1251-WV系列、SBC-377系列及COMHA-300，全面搭載Intel Core Ultra系列3處理器，為新世代邊緣AI與工業應用提供靈活且高效能的平台。IMB-1251-WV系列採Mini-ITX板型設計，支援最高128GB DDR5 7200/6400記憶體與In-Band ECC，並整合豐富I/O、雙網路埠、四顯示輸出、彈性儲存配置及選配頻外管理（OOB）功能，適用於機器視覺、機器人與工業自動化應用。

精巧型3.5吋SBC-377系列同樣支援最高128GB DDR5 7200/6400記憶體與In-Band ECC、搭載雙2.5GbE網路埠、四顯示輸出及豐富I/O配置，並支援12–36V直流電源輸入與100W USB Type-C PD，滿足空間受限的嵌入式AI及智慧控制系統需求。COMHA-300採COM-HPC架構，支援最高128GB DDR5 7200記憶體與In-Band ECC、PCIe Gen5/Gen4高速擴充、USB4/Thunderbolt 4、2.5GbE、四顯示輸出及Intel功能安全（FuSa），為機器人、邊緣AI與工業自動化建構可擴充的運算基礎。

Intel 平台 GPU

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