芝加哥工具機展聚焦AI航太機器人 56家台廠亮相

美國芝加哥國際工具機展（IMTS）於美國時間14日起登場，台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）今天透過新聞稿指出，本屆台灣共有56家業者參展，其中旗艦台灣館集結21家工具機、關鍵零組件及智慧製造業者，展示精密加工、自動化到製造應用。

工具機公會理事長陳紳騰表示，現場觀察製造業競爭的核心，仍在於能否持續為客戶創造價值，陳紳騰指出，台灣擁有完整工具機、關鍵零組件與自動化供應鏈，透過技術整合、穩定交付與服務能力，持續累積國際客戶對台灣製造的信任，深化長期合作。

工具機公會說明，此次芝加哥展會航太製造是一大焦點，現場聚焦超音速客機應用航太製造需求，周邊展示包括高速加工、金屬積層製造及大型渦輪零件加工等技術，並設有飛行模擬體驗。

此外在無人機展示區，工具機公會指出，現場整合工具機、機器人與自動化系統，從零件製造延伸至組裝、測試與飛行，從終端產品、製造流程到設備技術，展場呈現各項製造技術對應客戶實際生產需求。

工具機公會表示，AI與自動化也是此次芝加哥展會重點，從人形機器人、智慧加工、機器視覺，到刀具管理、數位分身及生產資料整合，相關技術已深入加工、生產與管理各環節。