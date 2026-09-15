罕見！ 中華電信 iPhone 18 Pro、Duo資費 沒有零元方案

電信龍頭中華電信（2412）15日公佈iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 與Apple首款摺疊新機iPhone Duo新機購機優惠資費，相較於同業祭出零元方案，中華電信iPhone 18 Pro的256GB版本，搭配最高資費月繳2,699元，綁約48個月最長約期，購機價2,300元，是中華電信開賣iPhone系列手機以來，首次沒有零元方案。

中華電信表示，搭配精采5G月繳1,399元，享行動上網吃到飽、最大網內免費講，搭配購機方案，綁約36個月， iPhone 18 Pro（256GB）26,300元入手、iPhone 18 Pro Max（256GB）專案價31,300元、iPhone Duo （256GB）專案價56,300元帶回家。

此外，中華電信指出，客戶搭配指定資費方案，頂規旗艦iPhone 18 Pro Max （256GB）搭配舊換新、VIP等購機優惠，即可零元入手；全新Apple Watch購機資費同步出爐，申辦指定資費，Apple Watch Series 12只要0元起。

中華電信強調，iPhone 18 Pro系列新機與iPhone Duo多元購機方案優惠，申辦精采5G月繳1,399元以上，即贈Apple購物金2,000元，申辦精采5G 999元以上資費享舊機換新機加碼折2,000元、VIP最高折5,000元；針對首次推出的摺疊機iPhone Duo，申辦精采5G指定資費加購AppleCare Services 續租6個月，享購機折價1,000元；客戶10/8前上網登錄抽日本名古屋雙人來回機票及Hami Point；客戶綁定App Store行動帳單代付服務，消費最高加贈Hami Point 150點；中華電信聯名卡卡友購機享最高3%回饋，消費滿額最高贈Hami Point 500點；星展卡刷卡享分期30期零利率，提供多元購機優惠讓您入手。