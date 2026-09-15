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罕見！ 中華電信 iPhone 18 Pro、Duo資費 沒有零元方案

經濟日報／ 罕見！ 中華電信iPhone 18 Pro、Duo搭資費 沒有零元方案
中華電信公佈iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 與Apple首款摺疊新機iPhone Duo新機購機優惠資費。中華電信／提供
中華電信公佈iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 與Apple首款摺疊新機iPhone Duo新機購機優惠資費。中華電信／提供

電信龍頭中華電信（2412）15日公佈iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 與Apple首款摺疊新機iPhone Duo新機購機優惠資費，相較於同業祭出零元方案，中華電信iPhone 18 Pro的256GB版本，搭配最高資費月繳2,699元，綁約48個月最長約期，購機價2,300元，是中華電信開賣iPhone系列手機以來，首次沒有零元方案。

中華電信表示，搭配精采5G月繳1,399元，享行動上網吃到飽、最大網內免費講，搭配購機方案，綁約36個月， iPhone 18 Pro（256GB）26,300元入手、iPhone 18 Pro Max（256GB）專案價31,300元、iPhone Duo （256GB）專案價56,300元帶回家。

此外，中華電信指出，客戶搭配指定資費方案，頂規旗艦iPhone 18 Pro Max （256GB）搭配舊換新、VIP等購機優惠，即可零元入手；全新Apple Watch購機資費同步出爐，申辦指定資費，Apple Watch Series 12只要0元起。

中華電信強調，iPhone 18 Pro系列新機與iPhone Duo多元購機方案優惠，申辦精采5G月繳1,399元以上，即贈Apple購物金2,000元，申辦精采5G 999元以上資費享舊機換新機加碼折2,000元、VIP最高折5,000元；針對首次推出的摺疊機iPhone Duo，申辦精采5G指定資費加購AppleCare Services 續租6個月，享購機折價1,000元；客戶10/8前上網登錄抽日本名古屋雙人來回機票及Hami Point；客戶綁定App Store行動帳單代付服務，消費最高加贈Hami Point 150點；中華電信聯名卡卡友購機享最高3%回饋，消費滿額最高贈Hami Point 500點；星展卡刷卡享分期30期零利率，提供多元購機優惠讓您入手。

中華電信 iPhone 資費

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