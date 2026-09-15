村田擴產 法人看好國巨、勤凱等供應鏈受惠

外電傳出，村田製作所（Murata）在2028年3月底前的積層陶瓷電容（MLCC）原定擴產計畫之外，正考慮新的產能擴充計畫，以因應AI需求，市場看好國巨*（2327）、勤凱（4760）等供應鏈營運將受惠。

法人機構表示，村田原規劃2026-2027財年（2026年4月至2028年3月）/)將投入800億日圓擴充MLCC產能，預計增加20%，然而近期依照客戶需求來看，2028年需求仍持續擴大，增量主要來自AI伺服器以及未來的Edge AI應用上，因此村田管理層不排除持續擴充3~5年後的產能。

分析師認為，村田持續往小尺寸、高容量的高階MLCC擴充產能，並同時縮減大尺寸、低容的標準品產能，將有助於台廠受惠轉單，因此，研究部還是持續看好身為全球前三大MLCC供應商的國巨等供應鏈，具備完整產品線及規模優勢，除直接受惠於AI伺服器帶動高階被動元件需求成長，並有日韓廠產能轉移所帶來的標準品轉單效應，預估今年每股獲利（EPS）來到18.9元，另外，負責上游銅漿等原料的勤凱等供應鍵也將受惠。