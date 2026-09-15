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國際人才平台Cake職涯博覽會落幕 AI高薪徵才擴展到應用端

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
國際人才平台Cake日前在台北世貿舉辦 Cake 2026 Career Festival 職涯博覽會，湧入逾兩萬名求職者。AI徵才需求已從少數AI專業職種，擴展至更多產業與應用場景。圖／Cake提供
國際人才平台Cake日前在台北世貿舉辦 Cake 2026 Career Festival 職涯博覽會，湧入逾兩萬名求職者。AI徵才需求已從少數AI專業職種，擴展至更多產業與應用場景。圖／Cake提供

國際人才平台Cake日前在台北世貿舉辦 Cake 2026 Career Festival 職涯博覽會，集結 150+ 家國際與科技指標企業，合計釋出近 6,000 個工作機會，吸引逾兩萬名求職者進場交流。活動報名者近七成具 3 年以上工作經驗，軟體開發與硬體工程人才合計占42%。Cake觀察，今年最鮮明的徵才趨勢，是AI人才需求已從少數 AI 專業職種，擴展至更多產業與應用場景。

博覽會以Re-skill in AI為主軸，Cake亦首度推出「AI求職逛展導覽」並串聯多項AI求職服務，將線上職涯探索與準備延伸至現場企業交流。

今年最鮮明的徵才趨勢，是AI人才與跨境職涯成雙焦點，搶才版圖跨市場延伸，也就是AI人才需求已從少數 AI 專業職種，擴展至更多產業與應用場景。從輝達執行長黃仁勳提出的「AI 五層蛋糕」概念觀察，現場近20家指標企業橫跨能源與電力、晶片與硬體、AI 基礎設施及應用端等關鍵環節。

面對人才競爭，企業正從薪資與培育管道分層布局。本屆有超過百個工作機會起薪達年薪百萬元，其中新加坡商鈦坦科技資深軟體工程師年薪最高上看400萬元；台達電子集團旗下乾坤科技則推出「全球製造高潛人才計畫」，以120萬元起年薪延攬製造、設備、技術、工程及品保等人才；台灣大哥大實習計畫亦釋出超過20種職務，涵蓋 AI 訓練語料校正、資安、永續與影音行銷等領域。

Cake 創辦人暨執行長劉君羿表示，對企業而言，搶才不只是找到具備AI技能的人，更要思考如何長期培育不同階段的人才；對工作者而言，真正的Re-skill in AI，不是一次性的技能補強，而是職涯中的持續進化。

從高薪延攬資深人才、培育高潛人才到提前布局校園實習，企業正以更多元的策略建立不同層次的人才入口，也反映人才競爭已從開出職缺延伸至更長期的人才培育與發展。

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