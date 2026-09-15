群益金鼎證券攜手訊連科技導入 FaceMe AI 最快3分鐘完成開戶

開學季到來，不少剛踏入大學校園的年輕人來說，除了學習新知，也開始接觸理財與投資。隨著台股投資人口持續增加，截至8月底累積總開戶數達1469萬8,250人，數位開戶已成為民眾接觸證券投資的重要管道。群益金鼎證券攜手台灣AI大廠訊連科技，於「群益開戶通」導入AI智慧影像辨識技術，有效排除證件反光、辨識反覆失敗等常見，「最快3分鐘」即可完成開戶，讓投資人能更快速、便利地完成開戶。

群益金鼎證券指出，線上開戶常因影像光源不足、反光或角度偏斜，導致系統辨識失敗並需反覆重新拍攝，大幅消磨使用者耐心。這次借重訊連科技在影像處理及AI辨識領域的專業，透過 FaceMe® Platform 的 AI OCR 證件辨識解決方案，能在拍攝過程中化身即時助手，動態判斷光線、角度與清晰度並給予友善提示，引導客戶輕鬆「一次拍到位」。透過 AI 演算法的高精準度解析，不僅證件 OCR 字元辨識成功率提升 40%，更能無縫串聯後續案件審核機制，大幅縮短整體作業時間。

除了以領先的 AI 科技消除拍攝阻礙，群益金鼎證券更從使用者的真實行為數據出發，深度分析客戶在各操作步驟的停留與中斷原因，目前已有 85% 客戶能順暢完成開顯示透過AI影像辨識與流程調整，有效降低客戶在開戶過程中的中斷情形。部分客戶最快更可在 3 至 5 分鐘內快速完件，開戶效率與滿意度同步顯著躍升。

群益將持續以客戶需求與行為數據為核心，深化數位創新應用，讓金融服務以更簡單、更直覺的樣貌，自然融入大眾的日常生活。即日起，不論是剛開始接觸投資的年輕族群，或已有投資經驗的客戶，都可至「群益開戶通」，最快3分鐘完成開戶，現在開戶更享存股手續費優惠>>https://iopen.capital.com.tw/eopenWeb/#/home