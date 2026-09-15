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緯穎強化全球供應鏈韌性 德州先進製造基地揭幕

中央社／ 台北15日電

為強化全球供應鏈韌性，長期耕耘雲端與人工智慧（AI）資料中心資訊電子（IT）基礎設備的伺服器大廠緯穎科技於美國時間14日為德州先進製造基地舉行開幕典禮，為全球製造布局再添重要據點。

緯穎表示，在德州廠投入超過16億美元，第一棟廠房面積約39.3萬平方英尺，自2025年啟動建廠，2025年底開始出貨，現已進入量產，展現快速建立美國製造與交付的執行力；第2棟廠房面積約47.6萬平方英尺，預計於2027年第2季開始投入生產。整體園區規劃涵蓋既有建物及未來擴建廠房，長期總建築面積預計超過170萬平方英尺。

緯穎科技董事長暨策略長洪麗寗表示，德州廠啟用是緯穎全球製造版圖的重要延伸，更是深化供應鏈韌性的關鍵布局。德州廠將提供先進伺服器機櫃的生產製造能量，成為緯穎在美國AI與雲端基礎設施的重要據點。緯穎將持續攜手全球夥伴，敏捷回應快速增長的市場需求，迎接AI基礎建設的下一階段成長。

Amazon Annapurna Labs表示，這座新廠是Amazon與緯穎合作關係的重要成果，期待新廠為德州索科羅（Socorro）帶來更強大的能力，持續與緯穎攜手打造下一世代AI基礎設施的未來。

緯穎表示，德州先進製造基地位於美國德州艾爾帕索地區索科羅市，將進一步深化北美在地製造與交付能力，並串聯緯穎橫跨亞洲、美洲與歐洲的製造資源，強化全球供應鏈的彈性與韌性，支援客戶對AI與雲端基礎設施快速成長的需求。

緯穎表示，德州廠不僅回應日益增長的AI與雲端服務需求，也為緯穎全球製造策略開啟新篇章。緯穎作為全球領先的雲端IT基礎設備供應商，持續投入技術創新與深化製造實力，於德州廠導入最先進的伺服器製造及機櫃整合技術，具備氣冷與液冷機櫃完整的生產與測試能力，並推進製造與物流自動化，確保生產效率及穩定性。

展望未來，緯穎將持續深化智慧製造、自動化與機櫃系統整合能力，強化全球製造與服務網路，並與供應鏈夥伴攜手，支持AI與雲端基礎設施的長期發展。

緯穎指出，本次開幕典禮邀請當地州、郡、市政府官員、駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳，以及亞馬遜（Amazon） 與微軟（Microsoft） 等全球主要雲端服務供應商（Cloud Service Provider, CSP）代表出席，共同見證緯穎拓展美國製造版圖的重要里程碑。

緯穎 德州 韌性

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