AI Nose攻進晶圓前段 Ainos首獲商業訂單半導體前後段布局同步推進

AI嗅覺技術從實驗室走向半導體生產線。美商艾諾斯（Ainos）今日宣布，第二代 AI Nose（人工智慧電子鼻） 已完成前端晶圓製造的技術驗證，正式跨入商業部署，並接獲首波客戶商業訂單，代表產品開始由驗證階段邁向實際營收貢獻。

Ainos表示，這不僅是一筆新訂單，更象徵公司多年投入的 Chemical Intelligence（化學感知智慧） 技術，已開始獲得半導體製造端採用，也讓今年下半年商業化與營收機會更加明確。

此次最大突破，在於AI Nose成功切入半導體前段晶圓製造。過去產品主要布局後段封裝與測試產線，如今前段製程也完成驗證並進入商業部署，意味AI Nose正逐步涵蓋半導體製造最重要的兩大生產環節。

Ainos指出，在後段封裝測試領域，先前規畫部署的 1400套AI Nose 已陸續導入客戶產線，目前整體部署接近完成；如今前段製程開始接獲商業訂單，可望進一步擴大半導體市場布局。

除了商業部署，公司同步宣布另一項重要里程碑，Ainos累積的 Real-World Chemical Data（真實世界化學數據） 已突破10億筆。這些資料並非來自網路或模擬環境，而是由AI Nose在真實設備、真實產線與實際運作環境中持續蒐集而成。

Ainos認為，每新增一套AI Nose，就等於增加一個 Physical Edge Node（實體邊緣感測節點），能持續蒐集化學訊號與環境資訊，進一步強化Chemical Intelligence模型能力，形成「更多感測節點、更多數據、模型持續優化、客戶價值提升」的商業循環。

公司表示，Ainos打造的不只是一台AI Nose，而是一套面向實體世界的Chemical Intelligence平台，讓AI具備辨識、理解與分析氣味及化學訊號的能力。隨著產品從後段封裝延伸至前段晶圓製造，並由技術驗證走向商業部署，AI Nose的商業化布局也正逐步落地，成為公司下一階段營收成長的重要動能。