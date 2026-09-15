快訊

中職／強襲球直擊莊昕諺頭部 王博玄：感到非常抱歉與自責

家屬搬民代關切病情 醫揭「殘酷真相」反問一句讓議員愣住

昔喊「有病我最大」！2004年卡拉OK店縱火釀5死8傷 死囚林旺仁病死獄中

聽新聞
0:00 / 0:00

AI Nose攻進晶圓前段 Ainos首獲商業訂單半導體前後段布局同步推進

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美商Ainos今日宣布，第二代 AI Nose（人工智慧電子鼻） 已完成前端晶圓製造的技術驗證，跨入商業部署，並接獲首波客戶商業訂單。記者簡永祥／攝影
美商Ainos今日宣布，第二代 AI Nose（人工智慧電子鼻） 已完成前端晶圓製造的技術驗證，跨入商業部署，並接獲首波客戶商業訂單。記者簡永祥／攝影

AI嗅覺技術從實驗室走向半導體生產線。美商艾諾斯（Ainos）今日宣布，第二代 AI Nose（人工智慧電子鼻） 已完成前端晶圓製造的技術驗證，正式跨入商業部署，並接獲首波客戶商業訂單，代表產品開始由驗證階段邁向實際營收貢獻。

Ainos表示，這不僅是一筆新訂單，更象徵公司多年投入的 Chemical Intelligence（化學感知智慧） 技術，已開始獲得半導體製造端採用，也讓今年下半年商業化與營收機會更加明確。

此次最大突破，在於AI Nose成功切入半導體前段晶圓製造。過去產品主要布局後段封裝與測試產線，如今前段製程也完成驗證並進入商業部署，意味AI Nose正逐步涵蓋半導體製造最重要的兩大生產環節。

Ainos指出，在後段封裝測試領域，先前規畫部署的 1400套AI Nose 已陸續導入客戶產線，目前整體部署接近完成；如今前段製程開始接獲商業訂單，可望進一步擴大半導體市場布局。

除了商業部署，公司同步宣布另一項重要里程碑，Ainos累積的 Real-World Chemical Data（真實世界化學數據） 已突破10億筆。這些資料並非來自網路或模擬環境，而是由AI Nose在真實設備、真實產線與實際運作環境中持續蒐集而成。

Ainos認為，每新增一套AI Nose，就等於增加一個 Physical Edge Node（實體邊緣感測節點），能持續蒐集化學訊號與環境資訊，進一步強化Chemical Intelligence模型能力，形成「更多感測節點、更多數據、模型持續優化、客戶價值提升」的商業循環。

公司表示，Ainos打造的不只是一台AI Nose，而是一套面向實體世界的Chemical Intelligence平台，讓AI具備辨識、理解與分析氣味及化學訊號的能力。隨著產品從後段封裝延伸至前段晶圓製造，並由技術驗證走向商業部署，AI Nose的商業化布局也正逐步落地，成為公司下一階段營收成長的重要動能。

晶圓 半導體 布局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI從雲端走向機器人！00891布局台灣半導體 ASML、Arm同步擴大版圖

AI、半導體題材ETF紅不讓 本月績效名列前段班

對標應材、松下！富強鑫用代理、結盟、合資3步曲強攻半導體商機

環球晶圓義大利諾瓦拉廠部分復工…磊晶製程恢復運作 首批產品開始出貨

相關新聞

AI Nose攻進晶圓前段 Ainos首獲商業訂單半導體前後段布局同步推進

AI嗅覺技術從實驗室走向半導體生產線。美商艾諾斯（Ainos）今日宣布，第二代 AI Nose（人工智慧電子鼻） 已完成前端晶圓製造的技術驗證，正式跨入商業部署，並接獲首波客戶商業訂單，代表產品開始由驗證階段邁向實際營收貢獻。

國際人才平台Cake職涯博覽會落幕 AI高薪徵才擴展到應用端

國際人才平台Cake日前在台北世貿舉辦 Cake 2026 Career Festival 職涯博覽會，集結 150+ 家國際與科技指標企業，合計釋出近 6,000 個工作機會，吸引逾兩萬名求職者進場交流。活動報名者近七成具 3 年以上工作經驗，軟體開發與硬體工程人才合計占42%。Cake觀察，今年最鮮明的徵才趨勢，是AI人才需求已從少數 AI 專業職種，擴展至更多產業與應用場景。

首批MQ-9B無人機花蓮試飛 盧秀燕盼中央盡速核准中部試飛場

國軍向美方採購4架MB-9Q無人機，首批2架無人機今年6月抵台，昨天在花蓮首度試飛。台中市長盧秀燕表示，她長期支持無人機政策，對此表達肯定，但也提醒無人機產業發展需要巨大數量，中部是最大研發製造區域，卻沒有試飛場，盼中央盡速核准設立。

生技論壇10月7日登場 衛福部長石崇良：積極建構AI醫療基建

衛福部部長石崇良表示，醫療AI要能落地應用，首要工作是建立資料標準、治理制度及可信賴的使用環境。台灣目前正積極建構AI醫療基礎建設，讓醫療資料能夠跨院交換及安全運用，為智慧醫療、臨床試驗及生醫產業發展奠定基礎。

台電釋出AI基建利多 大同、華碩擬桃園建資料中心

台電有條件開放桃園以北地區增設契約容量達5MW以上資料中心，桃園及基隆電廠周邊興建AI資料中心（AIDC）數量大增，據了解，大同及華碩等集團都計畫在桃園建置資料中心，台電則強調AIDC需建表後微電網穩定電網避免干擾鄰近半導體廠。

台積先進製程用地 環評動了

南科四期（沙崙園區）環評動了，本周五（18日）將召開二階環評範疇界定會議。此案作為台積電先進製程廠房預定用地，打造半導體及AI雙核心，估年產值達2.2兆元。不過，因沙崙農場不僅為「草生地保育軸帶」，更是一級保育類草鴞與極度瀕危環頸雉的關鍵棲地，環團反彈聲浪大，料將成攻防焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。