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台達電強化拓展 子公司發行15億美元海外可交換公司債

中央社／ 台北15日電

台達電為滿足營運拓展的資金需求，台達電今天代新加坡子公司DEISG公告，決議發行海外可交換公司債，以所持有泰達電（DET）股份作為交換標的，發行總金額達15億美元（約新台幣476億元）。

台達電說明，此次DEISG發行海外可交換公司債，分為A券及B券。A券發行金額5億美元，發行期1年，A券初始交換價格為每股266.80元泰銖，較參考價格溢價15%。

B券發行金額10億美元，發行期5年，B券初始交換價格每股301.60元泰銖，較參考價格溢價30%。

台達電表示，此次發行可交換公司債的受託人為花旗國際公司（Citicorp International），承銷方式將於台灣境外依公司債銷售地區有關規定採公開銷售方式辦理。募得價款將用於充實現有業務及強化未來拓展之營運資金。

在此之前，台達電董事長鄭平在7月底法人說明會中表示，受惠AI資料中心大量建置帶動公司營運快速成長，因應未來產能需求，台達電將加速資本支出投入。今年上半年，台達電已投入資本支出金額達新台幣275億元，估計下半年會超過400億元，合計全年朝700億元靠攏，比起去年的466億元大幅增加。

鄭平強調，廠房興建至少要1、2年時間，台達電這幾年成長速度非常快，資本支出是為了中長期準備，不只是看既有訂單。他表示目前光是AI的訂單量就非常大，且接下來台達電還打算往能源基礎建設（energy Infrastructure）的方向擴大布局。

台達電 公司債 溢價

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