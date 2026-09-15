AI熱 電子業加班工時創高

科技業與傳統產業景氣仍呈分化。主計總處昨公布最新統計，七月電子零組件業平均加班工時達廿八點七小時，年增○點八小時，寫近四十七年同月新高；電腦、電子產品及光學製品業達十七點一小時，年增一點三小時，也創近四十三年同月新高。

相較之下，部分傳統產業加班工時持續下滑。七月成衣及服飾品業年減一點五小時，紙漿、紙及紙製品業年減○點八小時，印刷及資料儲存媒體複製業也年減○點六小時。不過，主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，單月工時變動有時也受到產業季節性因素影響，因此仍須拉長期間觀察。

從僱用人數來看，產業分化更為明顯。

今年一至七月，傳統產業中的民生工業受僱人數較去年同期減少約六千人，化學工業減少七千人，金屬機電工業也減少四千人；反觀資訊電子工業受僱人數則年增三點五萬人。