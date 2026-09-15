聽新聞
0:00 / 0:00

生技論壇10月7日登場 衛福部長石崇良：積極建構AI醫療基建

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
衛福部長石崇良。聯合報系資料照
衛福部長石崇良。聯合報系資料照

衛福部部長石崇良表示，醫療AI要能落地應用，首要工作是建立資料標準、治理制度及可信賴的使用環境。台灣目前正積極建構AI醫療基礎建設，讓醫療資料能夠跨院交換及安全運用，為智慧醫療、臨床試驗及生醫產業發展奠定基礎。

經濟日報將在10月7日舉辦「2026生技論壇-AI時代 生醫產業新契機」，石崇良將出席致詞。本論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資、藥華醫藥、長聖國際生技、中國醫藥大學附設醫院、台寶生醫、TLC BioSciences、和迅生命科學等協辦。

石崇良表示，衛福部今年以來推動多項生醫產業政策，《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》在元月上路，已有數家公司的再生醫療項目獲醫藥品查驗中心（CDE）列入再生醫療製劑輔導專案（T-RMAT），今年有機會取得臨時藥證（附款許可），加快具臨床需求的產品進入市場。此外，五年投入489億元的「健康台灣深耕計畫」與四年挹注240億元的「國家藥物韌性整備計畫」也都積極推進中，為生技產業注入活水與應用場域。

衛福部更推動FHIR醫療資訊交換標準，在各醫學中心配置FHIR Box，讓醫院在不更換原有資訊系統下，完成醫療資料的標準化轉換及安全交換。今年底前，全國醫學中心的重要醫療資料可望完成對接，明年底前將進一步推動全國醫院資料串接。

未來醫學中心可透過FHIR交換資料，結合聯邦學習模式，可加速推動臨床試驗落地。在兼顧資料安全及個資隱私的前提下，快速找出符合臨床試驗條件的病人及醫療機構，電子病歷資料也可直接轉換，縮短傳統臨床試驗所需的人工蒐集及整理資料時間。

衛福部並規劃推動國家整合型臨床試驗網絡，從人才培訓、法規修訂、流程簡化到國際合作同步推進，提升台灣執行跨院及跨國臨床試驗的效率，爭取更多國際藥廠來台臨床研究，朝向建立台灣為亞太臨床試驗樞紐的目標邁進。

除資料及臨床試驗基礎建設外，為落實賴總統「健康台灣」國政願景，衛福部也規劃投入100億元策略性投資，將結合法規輔導與健保沙盒，引導民間資金共同投入，支持具臨床應用及國際市場潛力的創新技術與醫藥品研發。

立即預約報名

石崇良 基建 衛福部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI自主抗衡大國／我衝算力 打造有「台灣觀點」的AI

翁啟惠獲頒台東大學名譽博士 暢談AI驅動生醫創新

總統：續精進牙醫人才培育及教學研究 落實健康台灣

新北市AI智慧城市黑客松競賽 青年用AI解決市政

相關新聞

生技論壇10月7日登場 衛福部長石崇良：積極建構AI醫療基建

衛福部部長石崇良表示，醫療AI要能落地應用，首要工作是建立資料標準、治理制度及可信賴的使用環境。台灣目前正積極建構AI醫療基礎建設，讓醫療資料能夠跨院交換及安全運用，為智慧醫療、臨床試驗及生醫產業發展奠定基礎。

台電釋出AI基建利多 大同、華碩擬桃園建資料中心

台電有條件開放桃園以北地區增設契約容量達5MW以上資料中心，桃園及基隆電廠周邊興建AI資料中心（AIDC）數量大增，據了解，大同及華碩等集團都計畫在桃園建置資料中心，台電則強調AIDC需建表後微電網穩定電網避免干擾鄰近半導體廠。

台積先進製程用地 環評動了

南科四期（沙崙園區）環評動了，本周五（18日）將召開二階環評範疇界定會議。此案作為台積電先進製程廠房預定用地，打造半導體及AI雙核心，估年產值達2.2兆元。不過，因沙崙農場不僅為「草生地保育軸帶」，更是一級保育類草鴞與極度瀕危環頸雉的關鍵棲地，環團反彈聲浪大，料將成攻防焦點。

仁寶在美打造GPU驗證平台

仁寶將與美國新一代AI基礎設施供應商Exascale Labs簽署合作意向書，雙方將共同在美國打造新一代GPU系統驗證平台。該平台將採用固態變壓器（Solid-State Transformer，SST）技術建構原生800伏特直流（800 VDC）架構，用以測試GPU運算系統在完整整合的AI資料中心環境中的實際運作效能。

南科沙崙園區引進半導體、AI用水用電成必考題

南科沙崙園區規劃以半導體、AI雙核心產業為發展主軸，預估年產值可達2.2兆元、提供約3.5萬個就業機會；不過，伴隨高科技產業進駐，耗水、耗電等資源需求也成為二階環評「必考題」，根據最新範疇界定資料，已要求南科進一步評估用水及尖峰用電需求，並提出相應措施。

村田：大膽評估擴產 MLCC產能有望提高逾兩成

日媒報導，全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭村田製作所準備擴大AI產能布局。副社長南出雅範表示，著眼未來三至五年，研議包含新廠房在內的產能擴充計畫，評估幅度可能比過去更加「大膽」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。