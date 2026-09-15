生技論壇10月7日登場 衛福部長石崇良：積極建構AI醫療基建

衛福部部長石崇良表示，醫療AI要能落地應用，首要工作是建立資料標準、治理制度及可信賴的使用環境。台灣目前正積極建構AI醫療基礎建設，讓醫療資料能夠跨院交換及安全運用，為智慧醫療、臨床試驗及生醫產業發展奠定基礎。

經濟日報將在10月7日舉辦「2026生技論壇-AI時代 生醫產業新契機」，石崇良將出席致詞。本論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資、藥華醫藥、長聖國際生技、中國醫藥大學附設醫院、台寶生醫、TLC BioSciences、和迅生命科學等協辦。

石崇良表示，衛福部今年以來推動多項生醫產業政策，《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》在元月上路，已有數家公司的再生醫療項目獲醫藥品查驗中心（CDE）列入再生醫療製劑輔導專案（T-RMAT），今年有機會取得臨時藥證（附款許可），加快具臨床需求的產品進入市場。此外，五年投入489億元的「健康台灣深耕計畫」與四年挹注240億元的「國家藥物韌性整備計畫」也都積極推進中，為生技產業注入活水與應用場域。

衛福部更推動FHIR醫療資訊交換標準，在各醫學中心配置FHIR Box，讓醫院在不更換原有資訊系統下，完成醫療資料的標準化轉換及安全交換。今年底前，全國醫學中心的重要醫療資料可望完成對接，明年底前將進一步推動全國醫院資料串接。

未來醫學中心可透過FHIR交換資料，結合聯邦學習模式，可加速推動臨床試驗落地。在兼顧資料安全及個資隱私的前提下，快速找出符合臨床試驗條件的病人及醫療機構，電子病歷資料也可直接轉換，縮短傳統臨床試驗所需的人工蒐集及整理資料時間。

衛福部並規劃推動國家整合型臨床試驗網絡，從人才培訓、法規修訂、流程簡化到國際合作同步推進，提升台灣執行跨院及跨國臨床試驗的效率，爭取更多國際藥廠來台臨床研究，朝向建立台灣為亞太臨床試驗樞紐的目標邁進。

除資料及臨床試驗基礎建設外，為落實賴總統「健康台灣」國政願景，衛福部也規劃投入100億元策略性投資，將結合法規輔導與健保沙盒，引導民間資金共同投入，支持具臨床應用及國際市場潛力的創新技術與醫藥品研發。