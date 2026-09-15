南科沙崙園區引進半導體、AI用水用電成必考題

南科沙崙園區規劃以半導體、AI雙核心產業為發展主軸，預估年產值可達2.2兆元、提供約3.5萬個就業機會；不過，伴隨高科技產業進駐，耗水、耗電等資源需求也成為二階環評「必考題」，根據最新範疇界定資料，已要求南科進一步評估用水及尖峰用電需求，並提出相應措施。

沙崙園區未來引進產業以半導體及其供應鏈、AI人工智慧為核心。面對「用電大戶」進駐，根據範疇界定書面資料，委員要求南科需評估引進高科技產業對台南地區及區域電網影響，分析尖峰用電需求，提出應變機制與研提園區綠能之應用。

也就是說，隨著半導體及AI產業布局，未來園區用電需求及對區域電網影響，將成為環評評估重點。

水資源同樣是環評要求強化項目。報告指出，二階環評時，南科須強化對台南地區用水影響及水源供應穩定性，並評估海淡水、再生水利用比率，同時明訂回收水質標準、納入環境監測計畫，並將豐、枯水期及最不利情境納入模擬。