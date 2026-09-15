台積先進製程用地 環評動了

南科四期（沙崙園區）環評動了，本周五（18日）將召開二階環評範疇界定會議。此案作為台積電（2330）先進製程廠房預定用地，打造半導體及AI雙核心，估年產值達2.2兆元。不過，因沙崙農場不僅為「草生地保育軸帶」，更是一級保育類草鴞與極度瀕危環頸雉的關鍵棲地，環團反彈聲浪大，料將成攻防焦點。

南科沙崙園區作為半導體大南方計畫中最關鍵的次世代產業用地，主要提供台積電規劃興建1奈米等次世代先進製程廠房使用。

沙崙園區今年5月經環評決議進入二階環評後，環評大會要求南科補強空汙、水電供應及提升生態調查解析度等實質審查，希望在2027年第3季完成環評並進行後續交地。

根據南科沙崙園區開發計畫二階環評範疇界定資料，園區未來引進產業將以「半導體、AI雙核心」，除半導體及其供應鏈外，也將納入資安科技、淨零、前瞻能源、量子科技、矽光子及生物技術等新興科技產業，藉此形成科技產業聚落。

園區規劃248.77公頃產業用地，預估可提供約3.5萬個就業機會，以台南園區平均營業額，以及楠梓園區相關產業廠商先進製程的產業產值作為計算參考，推估沙崙園區年產值可達2.2兆元。

由於沙崙園區開發範圍涵蓋部分現有草生地及農耕地，未來可能造成棲地面積減少與破碎化，並影響野生動物有效棲息、覓食空間及區域遷移廊道的連續性。因此相較原籌設計畫，產業用地面積減少28.87公頃、降幅10.4％，同時綠地面積增加47.04公頃、增幅35.7％，希望透過縮減產業用地及提高綠地比例，降低棲地破碎化程度，並影響野生動物有效棲息、覓食空間及區域遷移廊道的連續性。

至於最大爭議的「草鴞熱區」，在二階環評也被列為重要調查項目，規劃採穿越線法調查，共12處。