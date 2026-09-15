仁寶在美打造GPU驗證平台

仁寶（2324）將與美國新一代AI基礎設施供應商Exascale Labs簽署合作意向書，雙方將共同在美國打造新一代GPU系統驗證平台。該平台將採用固態變壓器（Solid-State Transformer，SST）技術建構原生800伏特直流（800 VDC）架構，用以測試GPU運算系統在完整整合的AI資料中心環境中的實際運作效能。

仁寶表示，共同開發的新平台，將會採用量產等級的GPU伺服器與液冷系統，以及Exascale的模組化資料中心與SST電力架構，針對電力、運算、冷卻及控制系統進行整合驗證。

事實上，隨著GPU機櫃功率密度持續攀升，業界正積極探索800 VDC架構，以減少電力轉換環節並提升配電效率。

目前，針對電力、伺服器、冷卻與軟體控制系統進行全面實體整合驗證的案例仍相對有限。因此仁寶指出，本計畫將雙方量產等級硬體導入共同測試環境，使電氣、熱管理、機構及軟體介面能在實際部署前進行整合開發與驗證。