聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科員工薪資 平均446萬

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科（2454）最新2025年永續報告出爐，去年持續擴大研發人才布局，新進正職員工1,572人；非主管全時員工薪資中位數升至355.2萬元，平均薪資446.5萬元，在台採購金額則接近3,000億元。

截至2025年底，聯發科全球員工共21,020人，其中台灣正職員工約1.28萬人，亞太地區超過5,800人，美洲地區775人。

聯發科表示，為了吸引及留住人才，每年都會參考各地人才市場薪資水準，調整整體薪酬。2025年非主管全時員工平均薪資為446.5萬元，高於2024年的431萬元；薪資中位數則由343.8萬元增加至355.2萬元。

聯發科執行長蔡力行指出，2025年在台採購金額近3,000億元，除直接採購外，也進一步帶動本土供應鏈產值及就業。

依公司統計，相關採購帶動台灣供應鏈創造5,168億元產值，並支撐約6.64萬個就業機會。

研發方面，聯發科自1997年成立以來，截至2025年底全球累計專利超過1.4萬件，單是2025年就取得超過2,800件國內外專利，公司並稱其專利表現在台灣IC設計業居領先地位。

展望後續，蔡力行表示，聯發科將持續推動減碳及供應鏈永續管理，並強化多元、友善的工作環境。

聯發科董事長蔡明介指出，AI正從雲端快速走向手機、電腦、汽車等終端設備，雖然可提高生產力，也會增加能源需求。聯發科將從晶片設計著手，持續降低耗電並縮小晶片體積，希望在AI快速發展下，同步降低能源負擔。

聯發科 薪資 研發

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

低於平均不等於低薪？主計總處：低薪族約126萬人

去年勞工領到的獎金增幅比加薪高 這兩項占比都創紀錄

「雙聯概念」ETF資金青睞 三檔今年績效逾100%

手機晶片雙雄AI戰火升溫 高通拿下亞馬遜1.9兆元大單

相關新聞

生技論壇10月7日登場 衛福部長石崇良：積極建構AI醫療基建

衛福部部長石崇良表示，醫療AI要能落地應用，首要工作是建立資料標準、治理制度及可信賴的使用環境。台灣目前正積極建構AI醫療基礎建設，讓醫療資料能夠跨院交換及安全運用，為智慧醫療、臨床試驗及生醫產業發展奠定基礎。

台電釋出AI基建利多 大同、華碩擬桃園建資料中心

台電有條件開放桃園以北地區增設契約容量達5MW以上資料中心，桃園及基隆電廠周邊興建AI資料中心（AIDC）數量大增，據了解，大同及華碩等集團都計畫在桃園建置資料中心，台電則強調AIDC需建表後微電網穩定電網避免干擾鄰近半導體廠。

台積先進製程用地 環評動了

南科四期（沙崙園區）環評動了，本周五（18日）將召開二階環評範疇界定會議。此案作為台積電先進製程廠房預定用地，打造半導體及AI雙核心，估年產值達2.2兆元。不過，因沙崙農場不僅為「草生地保育軸帶」，更是一級保育類草鴞與極度瀕危環頸雉的關鍵棲地，環團反彈聲浪大，料將成攻防焦點。

仁寶在美打造GPU驗證平台

仁寶將與美國新一代AI基礎設施供應商Exascale Labs簽署合作意向書，雙方將共同在美國打造新一代GPU系統驗證平台。該平台將採用固態變壓器（Solid-State Transformer，SST）技術建構原生800伏特直流（800 VDC）架構，用以測試GPU運算系統在完整整合的AI資料中心環境中的實際運作效能。

南科沙崙園區引進半導體、AI用水用電成必考題

南科沙崙園區規劃以半導體、AI雙核心產業為發展主軸，預估年產值可達2.2兆元、提供約3.5萬個就業機會；不過，伴隨高科技產業進駐，耗水、耗電等資源需求也成為二階環評「必考題」，根據最新範疇界定資料，已要求南科進一步評估用水及尖峰用電需求，並提出相應措施。

村田：大膽評估擴產 MLCC產能有望提高逾兩成

日媒報導，全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭村田製作所準備擴大AI產能布局。副社長南出雅範表示，著眼未來三至五年，研議包含新廠房在內的產能擴充計畫，評估幅度可能比過去更加「大膽」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。