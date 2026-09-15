聯發科員工薪資 平均446萬

聯發科（2454）最新2025年永續報告出爐，去年持續擴大研發人才布局，新進正職員工1,572人；非主管全時員工薪資中位數升至355.2萬元，平均薪資446.5萬元，在台採購金額則接近3,000億元。

截至2025年底，聯發科全球員工共21,020人，其中台灣正職員工約1.28萬人，亞太地區超過5,800人，美洲地區775人。

聯發科表示，為了吸引及留住人才，每年都會參考各地人才市場薪資水準，調整整體薪酬。2025年非主管全時員工平均薪資為446.5萬元，高於2024年的431萬元；薪資中位數則由343.8萬元增加至355.2萬元。

聯發科執行長蔡力行指出，2025年在台採購金額近3,000億元，除直接採購外，也進一步帶動本土供應鏈產值及就業。

依公司統計，相關採購帶動台灣供應鏈創造5,168億元產值，並支撐約6.64萬個就業機會。

研發方面，聯發科自1997年成立以來，截至2025年底全球累計專利超過1.4萬件，單是2025年就取得超過2,800件國內外專利，公司並稱其專利表現在台灣IC設計業居領先地位。

展望後續，蔡力行表示，聯發科將持續推動減碳及供應鏈永續管理，並強化多元、友善的工作環境。

聯發科董事長蔡明介指出，AI正從雲端快速走向手機、電腦、汽車等終端設備，雖然可提高生產力，也會增加能源需求。聯發科將從晶片設計著手，持續降低耗電並縮小晶片體積，希望在AI快速發展下，同步降低能源負擔。