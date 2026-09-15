台電釋出AI基建利多 大同、華碩擬桃園建資料中心

台電有條件開放桃園以北地區增設契約容量達5MW以上資料中心，桃園及基隆電廠周邊興建AI資料中心（AIDC）數量大增，據了解，大同（2371）及華碩等集團都計畫在桃園建置資料中心，台電則強調AIDC需建表後微電網穩定電網避免干擾鄰近半導體廠。

北台灣從2023年底開始，受到電力調控需求影響，要求桃園以北不開放新申請建置5MW以上資料中心，許多大型資料中心被迫往南部設立，北台灣以既有饋線建置為主，但近期台電開始研議，有條件開放鄰近電廠的區域申請設立。

大同集團今年加速轉型，旗下大世科布局AI資料中心現代化、軟體以及維運服務進度最快，上半年業績已有九成來自於此，加上精英在AI產品設計能力及大同電力事業群的機電基礎建設方案，結合大同智能的EMS能源管理，針對AI資料中心發展商機，大同更成立專案小組爭取機會。

大同集團強調本身具備 「電力、算力、土地」 三大要素，正全力發展AIDC 產業，除傳出已在桃園覓地興建自有AI DC，系統設備製造中，預計9月裝機進入概念驗證（AI DC POC），大同也藉此取得edge AI客戶訂單。

據了解，集團內部也計畫9~10月對外發表集團在AI DC的機電建置與管理維運能力，大同表示目前供應緊俏的大型電力變壓器，交期只需要九個月，相對同業18～36個月有更大優勢，除台灣也已到澳洲設立子公司拓展業務。

華碩集團也在桃園計畫興建自有AIDC，業內人士指出，由於企業AI算力需求增加，自建企業主權AI保護資料隱私需求漸增，主機放哪裡或者用哪裡的算力，都成為剛需，而隨政府適度開放北台灣算力建置，代管資料中心或自有算力中心的建置消息正陸續出現。