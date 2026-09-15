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NOR Flash短缺 華邦電受惠

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

記憶體市場再現缺貨漲價潮。集邦（TrendForce）指出，NOR Flash供需結構出現近十年重大轉變，預估2026年下半年供應仍吃緊，256Mb以上高容量產品價格甚至可能再翻倍，華邦電位元產出成長居主要供應商之冠。

集邦指出，這波供需失衡關鍵在於需求快速升級，但供給增加有限。

華邦電（2344）受惠45奈米NOR全面放量，並逐步轉進25奈米、20奈米製程，即使晶圓投片增加不多，透過製程微縮，單片晶圓能生產更多記憶體容量，帶動2026年位元產出成長幅度居業界之冠。其他主要供應商擴產相對受限。

需求端則出現AI與航太兩大新動能。AI伺服器單台NOR Flash用量約為傳統伺服器三至五倍，尤其伺服器內大量Retimer晶片都需要NOR載入韌體，帶動高容量產品需求。Edge AI、AI PC及機器人，也因韌體容量增加，推升高密度NOR用量。

華邦電 Flash 奈米

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