NOR Flash短缺 華邦電受惠

衛福部部長石崇良表示，醫療AI要能落地應用，首要工作是建立資料標準、治理制度及可信賴的使用環境。台灣目前正積極建構AI醫療基礎建設，讓醫療資料能夠跨院交換及安全運用，為智慧醫療、臨床試驗及生醫產業發展奠定基礎。

2026-09-15 01:55